Майк ТАЙСОН: «Владимир Кличко – лучший в истории бокса»

Легендарный американский боксер Майк Тайсон в интервью телеканалу Showtime назвал украинца Владимира Кличко лучшим супертяжеловесом в истории бокса. На вопрос журналиста Джима Грэя, какое, по его мнению, место занимает Владимир Кличко в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен, «Железный Майк» ответил.

«Послушайте, если принимать во внимание то, что он делал на протяжении многих лет, то он - лучший в истории. Он побил всех лучших боксеров своей эры. Да, он проигрывал, но всегда возвращался. Были раскрученные супертяжи, которые после поражения исчезали, и мы о них больше ничего не слышали. Владимир же не ломался - он всегда возвращался. Я думаю, что он должен классифицироваться, как великий боец», - сказал Майк Тайсон.