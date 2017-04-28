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Майк ТАЙСОН: «Владимир Кличко – лучший в истории бокса»

Легендарный боец похвально отозвался об украинце

  • 28.04.2017 14:38
  • 1046 просмотров
  • 3 комментария
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www.complex.com. Майк Тайсон
© www.complex.com. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон в интервью телеканалу Showtime назвал украинца Владимира Кличко лучшим супертяжеловесом в истории бокса. На вопрос журналиста Джима Грэя, какое, по его мнению, место занимает Владимир Кличко в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен, «Железный Майк» ответил.

«Послушайте, если принимать во внимание то, что  он делал на протяжении многих лет, то он - лучший в истории. Он побил всех лучших боксеров своей эры. Да, он проигрывал, но всегда возвращался. Были раскрученные супертяжи, которые после поражения исчезали, и мы о них больше ничего не слышали. Владимир же не ломался - он всегда возвращался. Я думаю, что он должен классифицироваться, как великий боец», - сказал Майк Тайсон.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Comraddm
    online
      Comraddm, 28.04.2017 14:54
    0
    Майк ТАЙСОН: «Фьюри — лучший супертяж мира с моих времен»
    http://box.sport.ua/news/290595
    Никак не определится
    Ссылка
    ProXBOCT
    online
      ProXBOCT, 28.04.2017 15:03
    0
    Comraddm, 28.04.2017 14:54
    Майк ТАЙСОН: «Фьюри — лучший супертяж мира с моих времен»
    http://box.sport.ua/news/290595
    Никак не определится

    Ахахахаха
    Ссылка
    bonv
      bonv, 28.04.2017 15:05
    0
    Кличко ще на пенсію не пішов. Потім поговоримо про великих. Пора пояса повертати Володя!
    Ссылка
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