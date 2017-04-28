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Джошуа перевесил Кличко на 4,5 кг

Британец показал свой самый большой вес в карьере

  • 28.04.2017 16:24
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа. На взвешивании боксеры показали такой вес:

Владимир Кличко - 109,1 кг

Энтони Джошуа - 113,4 кг

Источник — Boxingnews

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