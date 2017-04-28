Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа. На взвешивании боксеры показали такой вес:
Владимир Кличко - 109,1 кг
Энтони Джошуа - 113,4 кг
Источник — Boxingnews
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