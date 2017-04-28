Энтони ДЖОШУА: «Я не ненавижу Кличко, но я хочу побить его»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, на официальной церемонии взвешивания перед боем, рассказал о своих переживаниях за день до поединка.
По словам Джошуа, у него нет ненависти к будущему противнику, есть только большое желание выиграть бой. «Я не ненавижу Кличко, я просто хочу побить его, - цитирует Джошуа The Telegraph. – Я переключился на бой уже с 10-го декабря. Естественно, я готовился к этому моменту. Прямо сейчас это наибольшее испытание в моей карьере. Хотя, возможно, этот поединок будет легким боем, вы никогда этого не знаете. Кто-то в этой комнате может стать чемпионом. Кто-то выиграет, кто-то собирается продолжить свою карьеру, и я очень уверен, что этим человеком буду я».
Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.
Источник — Klitschko-brothers
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.