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Энтони ДЖОШУА: «Я не ненавижу Кличко, но я хочу побить его»

Британский боксер считает предстоящий поединок наибольшим испытанием в своей карьере

  • 28.04.2017 16:36
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, на официальной церемонии взвешивания перед боем, рассказал о своих переживаниях за день до поединка.

По словам Джошуа, у него нет ненависти к будущему противнику, есть только большое желание выиграть бой. «Я не ненавижу Кличко, я просто хочу побить его, - цитирует Джошуа The Telegraph. – Я переключился на бой уже с 10-го декабря. Естественно, я готовился к этому моменту. Прямо сейчас это наибольшее испытание в моей карьере. Хотя, возможно, этот поединок будет легким боем, вы никогда этого не знаете. Кто-то в этой комнате может стать чемпионом. Кто-то выиграет, кто-то собирается продолжить свою карьеру, и я очень уверен, что этим человеком буду я».
 
Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.

Источник — Klitschko-brothers

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