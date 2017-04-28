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Майк ТАЙСОН: «Кличко должен много двигаться, чтобы выиграть у Джошуа»

Симпатии легендарного боксера будут на стороне украинца в субботнем поединке

  • 28.04.2017 17:20
  • 628 просмотров
  • 1 комментария
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evzmonden.ro. Майк Тайсон
© evzmonden.ro. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон сказал в интервью телеканалу Showtime, что в бою украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа он будет болеть за украинца:

«Джошуа большой, сильный, и он выбрасывает много ударов. Станет ли Джошуа будущим бокса? Не знаю, но может стать. Он более развит, чем Деонтей Уайлдер, который, хоть и прибавил в последнее время, считаю, еще не готов к топ-бойцам.

Возраст Кличко? Когда я пребывал в немолодом возрасте, самым сложным в подготовке к боям для меня было найти в себе желание тренироваться. И еще с возрастом удары больше потрясают тебя, чем раньше.

Кто выиграет в бою Кличко - Джошуа? Не знаю, но я хотел бы, чтобы выиграл Кличко, потому что он последний представитель моего поколения. Я считаю, что Владимир должен много двигаться и работать джебом, чтобы выиграть этот бой», - сказал Майк Тайсон.

Напомним также, что в этом же интервью Майк Тайсон назвал Владимира Кличко лучшим супертяжеловесом всех времен.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
      bonv, 28.04.2017 17:38
    +1
    І я хочу щоб переміг Кличко
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