ФОТО ДНЯ. Кличко и Джошуа на дуэли взглядов

© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

После официальной церемонии взвешивания Владимир Кличко и Энтони Джошуа сошлись в традиционной дуэли взглядов:

Источник — Boxingnews

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