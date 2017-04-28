ФОТО ДНЯ. Кличко и Джошуа на дуэли взглядов

После официальной церемонии взвешивания Владимир Кличко и Энтони Джошуа сошлись в традиционной дуэли взглядов:
Источник — Boxingnews
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После официальной церемонии взвешивания Владимир Кличко и Энтони Джошуа сошлись в традиционной дуэли взглядов:
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Очевидно, що буде робити ставку на швидкість.
Якщо буде такий стрімкий як проти Хея, то в Джошуа не буде ніяких шансів.
1) Бен Афлек.
2) Олег Табаков
3) Джошуа
4) Кличко
5) Мэр Киева
6) Негр из Команда-А .
8) Между боксёрами - Джабба Хатт .
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