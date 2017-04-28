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ФОТО ДНЯ. Кличко и Джошуа на дуэли взглядов

После взвешивания бойцы сошлись в традиционной «битве взглядов»

  • 28.04.2017 18:50
  • 1124 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

После официальной церемонии взвешивания Владимир Кличко и Энтони Джошуа сошлись в традиционной дуэли взглядов:

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 28.04.2017 19:13
    +2
    Давно не пам'ятаю Володимира в такій формі - просто красунчик
    Очевидно, що буде робити ставку на швидкість.
    Якщо буде такий стрімкий як проти Хея, то в Джошуа не буде ніяких шансів.
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 28.04.2017 19:25
    +1
    Ок, перечислю всех, кто на фото слева направо :
    1) Бен Афлек.
    2) Олег Табаков
    3) Джошуа
    4) Кличко
    5) Мэр Киева
    6) Негр из Команда-А .
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 28.04.2017 19:27
    0
    7) Ближе к постеру, возле плеча Джошуа - Сильвио Берлускони.
    8) Между боксёрами - Джабба Хатт .
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