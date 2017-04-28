Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью устроили словесную перепалку перед взвешиванием Владимра Кличко и Энтони Джошуа, после того, как Беллью заявил о своем желании встретиться с Уайлдером в ринге: