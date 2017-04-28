Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уайлдер и Беллью повздорили перед боем Кличко – Джошуа

Британец заявил о своем желании встретиться с американцем в ринге

  • 28.04.2017 21:12
  • 1620 просмотров
  • 4 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью устроили словесную перепалку перед взвешиванием Владимра Кличко и Энтони Джошуа, после того, как Беллью заявил о своем желании встретиться с Уайлдером в ринге:

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.