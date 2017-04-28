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Амир ХАН: «Джошуа выглядит очень нервным»

Экс-чемпион мира - о бое Кличко - Джошуа

  • 28.04.2017 22:36
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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан считает, что его соотечественник Энтони Джошуа не справляется с психологическим давление перед боем с многоопытным украинцем Владимиром Кличко:

«Я видел его на тренировке и на пресс-конференции, и он выглядит очень нервным. Я не видел его столь нервным ни перед одним из его предыдущих боев», - сказал Амир Хан.

Источник — Boxingnews

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