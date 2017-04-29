Володимир Кличко - Ентоні Джошуа. Анонс

Поєдинок Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на стадіоні «Уємблі». Орієнтовний початок двобою 00.00. Пряма трансляція на телеканалі Інтер.

Зустріч Ентоні Джошуа та Володимира Кличка відноситься до когорти тих поєдинків, де надзвичайно важко робити якісь прогнози. Коли з'явилася офіційна інформація про двобій, увесь боксерський світ розділився на два табори - легендарні боксери, промоутери, експерти, журналісти та просто рядові фанати навперебій доводили, що саме їхній фаворит здобуде перемогу. У Сполучених Штатах справжня війна розгорілася між двома телевізійними гігантами - Showtime і HBO. Після довгих суперечок було вирішено, що перші покажуть бій в прямому ефірі, а другі - в записі у вечірній прайм-тайм. Це лише третій випадок за останні п'ятнадцять років, коли одразу два канали транслюватимуть поєдинок (попередні два - Льюїс - Тайсон та Мейвезер - Пак'яо).

Сенсаційна перемога Тайсона Ф'юрі в листопаді 2015-го перевернула з ніг на голову весь королівський дивізіон, а титули, які важкою працею здобував Кличко, розійшлися по всьому світу в пошуках нових власників. Цікавою виглядає думка Діонтея Уайлдера, котрий заявив, що Володимир програв, оскільки дозволив супернику залізти собі в голову. Можливо, доля правди в цих словах є. Але як би там не було, говорити про минулі невдачі Кличка, особливо коли до тебе це зробили мільйони людей - справа безглузда. Після того вечора, титул IBF транзитом через Чарльза Мартіна опинився в руках Джошуа, WBO перекочував в Нову Зеландію до Джозефа Паркера, а пояс WBA так і не знайшов свого власника.

29 квітня на легендарному стадіоні «Уемблі» два найсильніших домінанта суперважкої категорії напишуть нову сторінку в історії боксу, котра, безумовно, матиме великий вплив на подальший розвиток подій. Як би сумно це не звучало для прихильників Кличка, але після цього двобою у виграші залишиться Джошуа, незалежно від результату. Про наслідки перемоги над Володимиром говорити не доводиться - всі й так прекрасно розуміють, яким неймовірним успіхом обернеться перемога для британця. Поразка? Навіть в такій ситуації чемпіон з Туманного Альбіону багато не втратить. Нещодавно Ентоні заявив, що суботній бій не буде для нього найважливішим у житті. І знаєте, він правий на всі 100 відсотків. У нього буде багато шансів та можливостей, щоб підкорити свій дивізіон і об'єднати титули в одних руках.

Натомість для українського боксера битва в Англії перетворюється на поєдинок без права на помилку. Володимир - легенда світового боксу, але дві поразки поспіль поставлять таку непотрібну крапку на величній кар'єрі. У спорті, як і в житті вистачає одного хибного кроку, щоб усі твої зусилля та досягнення були зведені нанівець. Класичне протистояння «молодості проти досвіду» конкретно у цьому випадку перетворюються на складне рівняння з багатьма невідомими. Як зазначалося вище - спрогнозувати розвиток поєдинку неможливо і будь-який результат не буде неочікуваним чи сенсаційним. Єдине у що важку повірити - агресивність Володимира, не зважаючи на його слова перед боєм. Тут і в звичайних життєвих ситуаціях важко себе змінити, а в боксі - тим більше. Найскладніше - усвідомлювати, що той ідеальний механізм, який ти кропітливо збирав всю кар'єру, дав збій.

Насправді, можна з легкістю знайти десятки аргументів на користь кожного з боксерів, проте варіантів та сценаріїв суботнього вечора - безліч. Беззаперечно, на фоні інших боксерів Джошуа яскраво виділяється своїми габаритами та мускулатурою. Складається враження, що перед вами ідеальний робот, зібраний провідними спеціалістами за найновішими технологіями. Однією з цікавих особливостей залишається питання поведінки британця, враховуючи неймовірний натиск зі сторони рідних стін.

Однозначно, спокуса показати яскравий агресивний бокс буде переслідувати чемпіона з перших хвилин - пасивність та бездіяльність в такому бою фанати не пробачать. Серед ключових переваг Кличко залишається його могутній джеб, який до цих пір вважається найкращим у дивізіоні. Однозначно, Джошуа зі стартових хвилин буде працювати першим номером та пресингувати опонента, чергуючи одиничні випади з багатоударними комбінаціями. Володимиру варто зустрічати чемпіона на дальній дистанції жорсткими контрвипадами - існує ризик, що ближній бій стане серйозною небезпекою для українця, враховуючи швидкість та силу британця. Нашому боксеру варто бути агресивнішим за суперниками, проте не лізти у відкриті обміни - ризик програти нокаутом за такого розвитку подій зросте в геометричній прогресії. Підсумовуючи сказане, варто підкреслити, що поради такому боксеру, як Володимир Кличко, зовсім не потрібні.

Наявність кваліфікованої команди, якісна підготовка та безцінний досвід дозволяють нашому співвітчизнику довести всьому світові свою силу навіть у такому віці. Можна довго звинувачувати українця в нудних боях, проте він володів унікальною особливістю збирати мільйони людей біля телеприймачів під час своїх виступів. Незалежно від того, як закінчиться суботній вечір, одне відомо точно - із завершенням кар'єри Володимира Кличка, професійний бокс втратить одного з найдостойніших чемпіонів в історії суперважкого дивізіону...

Микола ТИТЮК