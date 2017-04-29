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Наталья Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира с Джошуа

Жена Виталия уже исполняла гимн перед победным боем Кличко-младшего

  • 29.04.2017 11:45
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  • 2 комментария
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facebook.com/nataliaklitschkoofficial
© facebook.com/nataliaklitschkoofficial

В субботу, 29 апреля, на стадионе «Уэмбли» состоится самый ожидаемый боксерский поединок года: украинец Владимир Кличко встретится на ринге с британцем Энтони Джошуа.

На кону боя будут стоять титул Джошуа IBF, а также вакантные пояса WBA Super и IBO.

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед началом поединка – в этот раз честь выпала Наталье – жене старшего брата Владимира и мэра Киева Виталия Кличко.

«Завтра большой день! Для меня большая честь исполнить украинский национальный гимн перед величайшим боксерским вечером», – призналась жена мэра столицы.

Отметим, что Наталья уже исполняла гимн Украины перед боем Кличко-младшего против Алекса Леапаи в апреле 2014 года. Тогда Владимир одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Источник — Сегодня Спорт

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