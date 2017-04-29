Ігор ВІТЬКО: «Симпатії суддів будуть на стороні Джошуа»

Перед довгоочікуваним поєдинком Sport.ua поцікавився думкою головного редактора vRINGE.com Ігоря Вітька. Нагадаємо, зустріч боксерів відбудеться 29 квітня на стадіоні «Уемблі». Трансляція запланована на телеканалі «Інтер», початок боксерського вечора о 22:30.

— У майбутньому поєдинку як мінімум два фактори зіграють не на користь Джошуа. По-перше, він ніколи не проводив дванадцятираундові бої, по-друге, суперників рівня Володимира Кличка у нього не було. Чи не зарано букмекери записали британця у фаворити?

— Справа в тому, що букмекери лише констатують факти. Люди роблять ставки - одні на Володимира, інші - на Джошуа, і баланс цих прогнозів відображається в коефіцієнтах. Оскільки наші співвітчизники є біднішими, ніж ті самі британці і взагалі населення Західної Європи, помітна суттєва різниця на користь британця.

— Хто є фаворитом у цьому двобої особисто для вас?

— Я ніколи не був ні прихильником Володимира, ні кличкофобом, намагаючись завжди раціонально підходити до боксу. Проте звісно буду вболівати за нашого боксера, як мінімум з почуття патріотизму. Це по-перше. По-друге, є багато факторів, які вказують на те, що Кличко може перемогти.

— Ентоні Джошуа - молодий запальний британець, котрий буде битися на легендарній арені під тиском дев'яноста тисяч уболівальників. Звісно, в такій ситуації буде спокуса йти вперед і показувати видовищний агресивний бокс. Чи не зіграє це з ним злий жарт?

— Думаю, ймовірність такого розвитку дуже висока. Я був присутній на поєдинку Кості Цзю та Рікі Хетона, який проходив в Манчестері при двадцяти тисячах фанатів. Здавалось, що від такої підтримки британців лопнуть барабанні перетинки. Що буде, коли на стадіон прийдуть дев'яносто тисяч - важко уявити. Мені здається, 99% вболівальників буде підтримувати Джошуа, хоча обидва боксери будуть перебувати під шаленим тиском. Звісно, якщо Ентоні буде пасивно проводити бій, підніметься такий гул, що він змушений буде йти вперед.

— Володимир Кличко неодноразово заявляв, що покаже свій найкращий бокс - видовищний та атакувальний. Чи не буде небезпекою бій на зустрічних курсах і розміни, зважаючи на габарити Джошуа?

—Не можна особливо довіряти передматчевим заявам, так як раніше ми досить часто чули від боксерів різні слова та обіцянки, які не підтверджувались в ринзі. Володимир буде притримуватись свого стилю, напрацьованого роками. Надмірної агресивності, яка не властива українцю, думаю, ми не побачим. Тим паче, видовищного обміну ударів. Я, як і більшість прихильників Кличка в це не вірю.

— Володимир досить непереконливо провів свої останні поєдинки - спочатку не зміг нокаутувати Дженінгса, а потім сенсаційно програв Тайсону Ф'юрі. Чи не зробив українець помилку, не повісивши рукавички на цвях два роки тому до сумнозвісної поразки?

—Я не бачу причин, через які Кличко мав тоді завершувати кар'єру. Професійний бокс - це в першу чергу питання грошей - той самий бій з Ф'юрі був дуже прибутковим. Зустріч з Джошуа, аналогічно, поб'є багато фінансових рекордів. Тому йти з боксу, коли є можливість заробляти такі гроші - безглуздо.

— Яка ймовірність, що бій триватиме всі дванадцять раундів і кому віддадуть перевагу судді у випадку рівного поєдинку?

— Це настільки інтригуючий поєдинок, що будь-який прогноз може здійснитися. Ще місяць тому я думав інакше, проте зараз схиляюсь до думки про велику ймовірність дванадцяти раундів. Однозначно, симпатії суддів будуть на стороні чемпіона. По-перше, важливу роль грає фактор рідних стін та натиск публіки. По-друге, перспектива. При всій повазі до Володимира, але він давно минув пік своїх можливостей. У випадку перемоги ми побачимо максимум один-два поєдинки від нього. Джошуа - дуже перспективний та популярний. Не варто забувати, що в боксі існує правило за яким рівні раунди віддають чемпіону, а тому Володимиру необхідно в ринзі зробити більше, ніж його суперник.

Микола ТИТЮК