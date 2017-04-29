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Букмекеры ставят на Джошуа в бою с Кличко

Британский боксер может добыть свою девятнадцатую победу на профиринге

  • 29.04.2017 14:47
  • 818 просмотров
  • 2 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Сегодня, 29 апреля в Лондоне состоится суперчемпионский поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Бой начнется приблизительно в 00:00 по киевскому времени, а на кону встречи будут стоять чемпионские титулы WBA Super, IBO и IBF.

Мнением о возможном исходе противостояния поделились букмекеры.

Фаворитом пары является молодой британец, коэффициент на его победу составляет 1.44. Виктория украинца оценивается в 3.24, а ничья – 41.0.

Таким образом можно сделать вывод, что букмекеры уверены в победе Джошуа.

Источник — ТСН

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Комментарии
    Владислав Похилый
      Владислав Похилый, 29.04.2017 15:25
    0
    Думаю это из-за того, что буки, как и все мы, не имеют малейшего понятия, что из себя представляет Кличко, после такого долгого перерыва. Но все равно кэф на Кличко, очень завышен. я бы дал кэфы 1.8 на 2.1 в пользу британца. Где то так.
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 29.04.2017 15:30
    -1
    коэффициент у буков не зависит ни от чего. кроме суммы ставок на тот или иной исход
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