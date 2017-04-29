Букмекеры ставят на Джошуа в бою с Кличко

Сегодня, 29 апреля в Лондоне состоится суперчемпионский поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.
Бой начнется приблизительно в 00:00 по киевскому времени, а на кону встречи будут стоять чемпионские титулы WBA Super, IBO и IBF.
Мнением о возможном исходе противостояния поделились букмекеры.
Фаворитом пары является молодой британец, коэффициент на его победу составляет 1.44. Виктория украинца оценивается в 3.24, а ничья – 41.0.
Таким образом можно сделать вывод, что букмекеры уверены в победе Джошуа.
Источник — ТСН
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