Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (25-1, 13 КО) сохранил за собой звание официального претендента по версии IBF на бой с победителем завтрашнего чемпионского боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, победив единогласным решением судей американца Кевина Джонсона (30-8-1, 14 КО).



Весь бой прошел с преимуществом Пулева, но если в первой половине поединка Джонсон иногда, хоть и редко, успешно контратаковал, то в последних четырех раундах в ринге шло одностороннее избиение американца, хотя Пулев и не смог стать вторым после Джошуа боксером, которому удалось бы победить Джонсона досрочно. Итог боя - победа Кубрата Пулева со счетом 120:108, 120:108 и 119:109 на картах судей.