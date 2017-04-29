«Анатомия легенды»: 8 невероятных цифр карьеры Владимира Кличко

9,5 лет доминирования в супертяжелом весе, победы над представителями 21 страны, 53 нокаута в 64-х выигрышных боях, 18 успешных защит титула кряду – накануне боя Кличко – Джошуа вспоминаем невероятную боксерскую карьеру украинца, которого Майк Тайсон назвал лучшим бойцом в истории супертяжелого веса.



1 бой до поединка с Джошуа Владимир провел в Великобритании, досрочно победив в 2000-м американца Монте Баррета, пять раз отправляя своего оппонента в нокдаун и завершив поединок в седьмом раунде.



3 страны представляли боксеры, которым проигрывал Владимир Кличко на профессиональном ринге. Украинец дважды уступил американцам – Россу Пьюрити и Ламону Брюстеру, а также по разу проиграл британцу (Тайсон Фьюри) и представителю ЮАР (Корри Сандерсу).



8 стран стали свидетелями боев Владимира Кличко. Чаще всего украинец дрался в Германии – 50 боев (48 побед, 2 поражения) и США – 12 боев (11 побед, одно поражение). По разу свои бои Владимир Кличко проводил в России (победа), Австрии (победа), Венгрии (победа), Великобритании (победа), Украине (поражения) и Швейцарии (победа).



9,5 лет Владимир беспрерывно владел званием чемпиона мира в супертяжелом весе. Это второй результат в истории бокса после легендарного американца Джо Луиса.



18 успешных последовательных защит титула чемпиона мира в супертяжелом весе в активе Владимира Кличко. Это третий результат в истории бокса. Больше, чем украинец пояс последовательно защищали только Ларри Холмс (20 защит кряду) и Джо Луис (25 защит).



21 разную страну представляли соперники, которых за свою профессиональную карьеру побеждал украинец. В активе Владимира 40 побед над американцами, три – над представителями Мексики, по две – над россиянами и нигерийцем, по одной – над оппонентами из Узбекистана, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Черногории, Болгарии, Аргентины, Кубы, ЮАР, Замбии, Конго и Тонга.



23 раза Владимир в общей сложности защищал титул чемпиона мира.



53 поединка из 64 победных Владимир завершил досрочно. Пройти полную дистанцию в бою с украинцем удавалось лишь Марку Янгу (1997-й год), Эверетту Мартину (1998), Джозефу Чингангу (1999), Крису Берду (2000), Джамилю Макклайну (2002), Сэмюэлу Питеру (2005), Султану Ибрагимову (2008), Дэвиду Хэю (2011), Мариушу Ваху (2012), Александру Поветкину (2013) и Брайанту Дженнингсу (2015).



Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.