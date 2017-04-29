Эвандер ХОЛИФИЛД: «На месте Кличко постарался бы перехитрить Джошуа»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе легендарный американец Эвандер Холифилд в интервью Fight Hub TV поделился своими ожиданиями от боя британца Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко:



«Джошуа - один из немногих супертяжеловесов, которых можно назвать хорошими во всех аспектах. Он умеет боксировать, у него была отличная любительская карьера. Что касается Владимира Кличко, то мне сложно сказать, каков он сейчас. Но, знаете, часто бывает, что люди не делают то, что должны делать, поскольку не чувствуют себя “прижатыми к стенке”. Джошуа агрессивен, и это может сыграть на руку Владимиру Кличко. Джошуа может заставить Владимира Кличко выдать все, что у него есть, если оно, конечно, у него еще осталось.



Является ли Джошуа лучшим супертяжеловесом мира на данный момент? Он еще молод, но он очень хороший боец. Может ли он стать великим? Безусловно! Но это еще предстоит ему доказать. Доказать это можно только в боях с лучшими. Сейчас у него есть такой шанс - он получил бой с легендой, бой с Кличко.



Какой бы подход использовал я к бою с Джошуа? Я попытался бы завоевать его уважение в ринге, показать ему, что это не тот соперник, которого он может просто взять и снести. И я старался бы перебоксировать и перехитрить его», - сказал Эвандер Холифилд.