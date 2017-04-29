Леннокс ЛЬЮИС: «Никогда не видел Владимира в такой хорошей форме»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе знаменитый британец Леннокс Льюис считает, что Владимир Кличко подошел к бою с Энтони Джошуа в отличной физической форме, а вот Джошуа, возможно, набрал слишком много мышечной массы. Об этом Леннокс сказал в интервью Sky Sports.



«Все говорят, что Кличко стар, что он больше ни на что не способен. Но ментально, я знаю, он хочет доказать всем, что они неправы, потому что я сам на его месте хотел бы это сделать.



И, знаете, я никогда не видел Кличко в столь хорошей физической форме. А Джошуа набрал слишком большой вес. Носить столько мышц 12 раундов - непросто. Он должен следить за своей выносливостью. Нас ждет хороший бой», - сказал Леннокс Льюис.