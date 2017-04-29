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Леннокс ЛЬЮИС: «Никогда не видел Владимира в такой хорошей форме»

Экс-чемпион мира в супертяжеом весе считает, что Джошуа набрал слишком большой вес

  • 29.04.2017 17:45
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boxnews.com.ua, Леннокс Льюис
© boxnews.com.ua, Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе знаменитый британец Леннокс Льюис считает, что Владимир Кличко подошел к бою с Энтони Джошуа в отличной физической форме, а вот Джошуа, возможно, набрал слишком много мышечной массы. Об этом Леннокс сказал в интервью Sky Sports.

«Все говорят, что Кличко стар, что он больше ни на что не способен. Но ментально, я знаю, он хочет доказать всем, что они неправы, потому что я сам на его месте хотел бы это сделать.

И, знаете, я никогда не видел Кличко в столь хорошей физической форме. А Джошуа набрал слишком большой вес. Носить столько мышц 12 раундов - непросто. Он должен следить за своей выносливостью. Нас ждет хороший бой», - сказал Леннокс Льюис.

Источник — Boxingnews

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