ЕЗЕРСКИЙ: «Верю, что Кличко по ходу поединка найдет ключ к победе»

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский, который в юности некоторое время занимался боксом, поделился ожиданиями от боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.
— Владимир, чего вы ждете от противостояния Кличко — Джошуа?
— В одном углу ринга будет находиться относительно молодой британский спортсмен, у которого желание и амбиции будут бить через край (тем более что все свои 18 боев на профессиональном ринге Джошуа добыл нокаутом). В другом — опытный боец, за плечами которого 64 поединка в супертяжелом весе.
К этому бою Кличко необходимо отнестись со всей серьезностью. Хотя и так понятно, что ставки велики, поэтому говорить о какой-то недооценке соперника со стороны Владимира я бы не стал. Верю, что тренерский штаб украинца разработал правильную подготовительную работу для этого соперника, и Кличко по ходу поединка найдет ключ к победе.
— Вживую бои Владимира Кличко вы когда-то смотрели?
— Хотел не единожды попасть на такой спектакль, но всякий раз из-за тренировок или игр этого сделать не получалось. Так что я пока, можно сказать, телевизионный болельщик.
— А сколько поединков с участием украинского тяжеловеса вы посмотрели?
— Точную цифру не назову, но, примерно, процентов 50 от общего числа. Но в этот список входят все значимые бои Владимира.
— Каковы, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны Кличко?
— Я не буду по этому поводу много рассказывать, скажу лишь, что Владимир, как мне кажется, очень ответственно со своим тренерским штабом подходит к бою тактически, и это практически всегда приносит результат.
— Сами в зал ходите?
— Конечно. Шесть раз в неделю.
— Я имею в виду в ринг выходите?
— Сейчас редко. Могу разве что побоксировать грушу.
— В каком возрасте вы начали заниматься боксом?
— Это было недолго, с 16-ти до 17-ти лет. Параллельно я занимался футболом.
— Почему последний перевесил?
— Душа больше лежала к футболу. И нашелся тренер в лице Богдана Блавацкого, который поверил в меня и убедил, что мне лучше выходить на зеленый газон.
— Какими-то успехами в боксе можете похвастать?
— Я в соревнованиях не участвовал, зато занимался в одной боксерской школе с серебряным призером Олимпийских игр 1992 года Ростиславом Зауличным.
— С кем из отечественных боксеров знакомы?
— На одном из мероприятий познакомился с Виталием Кличко. Но лучше других знаю Александра Усика, с которым судьба нас свела, когда я выступал за Таврию. Саша был ярым поклонником симферопольской команды. Также хорошо знаю Андрея Котельника.
— Усик не предлагал вам поспарринговаться?
— Приглашал в свой зал тренироваться, а на счет побоксировать мы с ним не общались. Но вообще-то я не враг своему здоровью (смеется).
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
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