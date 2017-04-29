ЕЗЕРСКИЙ: «Верю, что Кличко по ходу поединка найдет ключ к победе»

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский, который в юности некоторое время занимался боксом, поделился ожиданиями от боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.



— Владимир, чего вы ждете от противостояния Кличко — Джошуа?

— В одном углу ринга будет находиться относительно молодой британский спортсмен, у которого желание и амбиции будут бить через край (тем более что все свои 18 боев на профессиональном ринге Джошуа добыл нокаутом). В другом — опытный боец, за плечами которого 64 поединка в супертяжелом весе.



К этому бою Кличко необходимо отнестись со всей серьезностью. Хотя и так понятно, что ставки велики, поэтому говорить о какой-то недооценке соперника со стороны Владимира я бы не стал. Верю, что тренерский штаб украинца разработал правильную подготовительную работу для этого соперника, и Кличко по ходу поединка найдет ключ к победе.



— Вживую бои Владимира Кличко вы когда-то смотрели?

— Хотел не единожды попасть на такой спектакль, но всякий раз из-за тренировок или игр этого сделать не получалось. Так что я пока, можно сказать, телевизионный болельщик.



— А сколько поединков с участием украинского тяжеловеса вы посмотрели?

— Точную цифру не назову, но, примерно, процентов 50 от общего числа. Но в этот список входят все значимые бои Владимира.



— Каковы, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны Кличко?

— Я не буду по этому поводу много рассказывать, скажу лишь, что Владимир, как мне кажется, очень ответственно со своим тренерским штабом подходит к бою тактически, и это практически всегда приносит результат.



— Сами в зал ходите?

— Конечно. Шесть раз в неделю.



— Я имею в виду в ринг выходите?

— Сейчас редко. Могу разве что побоксировать грушу.



— В каком возрасте вы начали заниматься боксом?

— Это было недолго, с 16-ти до 17-ти лет. Параллельно я занимался футболом.



— Почему последний перевесил?

— Душа больше лежала к футболу. И нашелся тренер в лице Богдана Блавацкого, который поверил в меня и убедил, что мне лучше выходить на зеленый газон.



— Какими-то успехами в боксе можете похвастать?

— Я в соревнованиях не участвовал, зато занимался в одной боксерской школе с серебряным призером Олимпийских игр 1992 года Ростиславом Зауличным.



— С кем из отечественных боксеров знакомы?

— На одном из мероприятий познакомился с Виталием Кличко. Но лучше других знаю Александра Усика, с которым судьба нас свела, когда я выступал за Таврию. Саша был ярым поклонником симферопольской команды. Также хорошо знаю Андрея Котельника.



— Усик не предлагал вам поспарринговаться?

— Приглашал в свой зал тренироваться, а на счет побоксировать мы с ним не общались. Но вообще-то я не враг своему здоровью (смеется).



Сергей ДЕМЬЯНЧУК