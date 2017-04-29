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Дерек ЧИСОРА: «Ставлю на победу Джошуа»

Британский боксер верит в своего соотечественника в бою с Владимиром Кличко

  • 29.04.2017 18:45
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Boxing.ru. Дерек Чисора
© Boxing.ru. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора считает, что его соотечественнику Энтони Джошуа ждет непростое испытание в бою с украинцем Владимиром Кличко, но он все равно будет фаворитом в этом поединке:

«Это будет великий бой. У Энтони очень сильный удар, но и Кличко тоже очень сильно бьет. Думаю, Кличко будет много двигаться и боксировать таким образом, что Джошуа придется охотиться за ним в первых шести раундах. Если, конечно, бой продлится шесть раундов. Я ставлю на победу Джошуа», – сказал Дерек Чисора.

Источник — Boxingnews

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