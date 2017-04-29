Дерек ЧИСОРА: «Ставлю на победу Джошуа»

Британский супертяжеловес Дерек Чисора считает, что его соотечественнику Энтони Джошуа ждет непростое испытание в бою с украинцем Владимиром Кличко, но он все равно будет фаворитом в этом поединке:



«Это будет великий бой. У Энтони очень сильный удар, но и Кличко тоже очень сильно бьет. Думаю, Кличко будет много двигаться и боксировать таким образом, что Джошуа придется охотиться за ним в первых шести раундах. Если, конечно, бой продлится шесть раундов. Я ставлю на победу Джошуа», – сказал Дерек Чисора.