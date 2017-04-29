КЛИЧКО: «В моей крови снова появился адреналин, за которым я скучал»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, считает, что британский боксер многому научился, побывав в тренировочном лагере Владимира Кличко, а сам он также с интересом наблюдал за прогрессом своего ближайшего оппонента.



По словам Владимира, поражение от Тайсона Фьюри, случившееся в конце 2015-го года, пошло ему на пользу. «Это поражение разбудило меня, - цитирует Владимира The Telegraph. – После стольких лет, я понял, что у меня не было мотивации. Может, это звучит безумно, но хорошо, что я проиграл этот бой».

«Приятно снова стать претендентом. В моей крови снова появился адреналин, за которым я скучал, и в этот раз я одержим».

Как отметил Кличко, любой, кто бывал в его тренировочном лагере, получал возможность узнать что-то новое и чему-то новому научиться. «Я хочу, чтобы люди учились и развивались, и рад делиться своими знаниями, - заявил украинец. – То, что Джошуа увидел, как спортсмен высокого уровня готовится и тренируется, пошло ему на пользу. Думаю, увиденное, Энтони взял для себя. Считаю, что он многому научился. Но и я также не стоял на месте. Я наблюдал, как он тренируется, как готовится. У него действительно профессиональная команда, которая работает над тем, чтобы сделать его сильнее».



Владимир считает, что Джошуа очень талантливый боксер, который может добиться больших успехов. «Я искренне верю в его талант. Он замечательный спортсмен и хороший боксер».



Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.