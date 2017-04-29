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Экс-тренер Поветкина: «Джошуа закончит карьеру Кличко в пятом раунде»

Тедди Атлас ставит на победу британского боксера

  • 29.04.2017 20:49
  • 1074 просмотров
  • 5 комментария
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tofight.ru. Тедди Атлас
© tofight.ru. Тедди Атлас

Бывший тренер Майкла Мурера и Александра Поветкина Тедди Атлас, работавший ранее и в лагере легендарного Майка Тайсона, дал свой прогноз на сегодняшний бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа:

«Когда 41-летний Кличко отступит назад, молодой и сильный Джошуа сделает шаг вперед и проведет удар правой, который закончит карьеру Кличко в пятом раунде», - сказал Тедди Атлас.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    mr.Holms
      mr.Holms, 29.04.2017 20:56
    +4
    А что будет если немолодой Кличко не отступит в пятом раунде назад?
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    tigrec1986
      tigrec1986, 29.04.2017 20:57
    +2
    Ума себе не приложу,как "элитный тренер",может дать,настолько бездарный прогноз?
    Дебил одним словом!
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    vitaha33
      vitaha33, 29.04.2017 21:05
    +1
    Вік бере своє, але я бачу настрій Кличко, тому вірю в його перемогу, хоча перший раз за роки він буде андердогом
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 29.04.2017 21:26
    +2
    Перед боем Поветкина с Кличко он говорил приблизительно то же самое)
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    Jeck
      Jeck, 29.04.2017 21:27
    +3
    Немолодий Кличко буде в найкращій формі, а молодий Джошуа перегорить, напропускає безліч ударів і в 10 раунді не вийде на ринг.
    І тоді тренер самого Помєткіна прикусить свій язик .
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