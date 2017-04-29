Экс-тренер Поветкина: «Джошуа закончит карьеру Кличко в пятом раунде»

Бывший тренер Майкла Мурера и Александра Поветкина Тедди Атлас, работавший ранее и в лагере легендарного Майка Тайсона, дал свой прогноз на сегодняшний бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа:
«Когда 41-летний Кличко отступит назад, молодой и сильный Джошуа сделает шаг вперед и проведет удар правой, который закончит карьеру Кличко в пятом раунде», - сказал Тедди Атлас.
Источник — Boxingnews
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Дебил одним словом!
І тоді тренер самого Помєткіна прикусить свій язик .
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