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Владимир Кличко - Энтони Джошуа. LIVE

Текстовая трансляция матча сборной Украины на чемпионате мира

  • 29.04.2017 22:11
  • 2968 просмотров
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СПОРТ bigmir)net
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В Лондоне на стадионе «Уэмбли» сегодня состоится поединок, которого поклонники бокса ждут не только в Украине и Великобритании, но и во всем мире. Владимир Кличко проведет бой против Энтони Джошуа. На кону стоят чемпионские пояска WBA Super, IBO и IBF. Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка. Начало - примерно в полночь. Не пропустите!

Источник — Sport.ua

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