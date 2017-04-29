Владимир Кличко - Энтони Джошуа. LIVE

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» сегодня состоится поединок, которого поклонники бокса ждут не только в Украине и Великобритании, но и во всем мире. Владимир Кличко проведет бой против Энтони Джошуа. На кону стоят чемпионские пояска WBA Super, IBO и IBF. Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка. Начало - примерно в полночь. Не пропустите!
Источник — Sport.ua
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