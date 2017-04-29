Владимир Кличко - Энтони Джошуа. LIVE

Ты бы хоть отчеты читал "специалист",видимо такие же спецы за это ляпанье тебе и плюсы ...

Дятел,ты по минусам и плюсам что то понимаешь?Тогда тебя бы на этом сайте вообще не было,сидело б...

Смешно читать как у глорья путалоны пригорает от побед реала)

вообще то Рамос общался, уходя с поля, с губошлепом путалонским, а не с судьей...