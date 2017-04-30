Двадцять дев'ятого квітня увесь боксерський світ з нетерпінням очікував на неймовірно інтригуючу зустріч двох найсильніших супертяжів сучасності. На зважуванні боксери здивували своєю феноменальною фізичною формою і ще раз довели серйозність своїх намірів. Для Володимира Кличка, беззаперечно, поєдинок з Джошуа вважався найважливішим у кар'єрі - спокуса повернути чемпіонські титули була надто великою, щоб так легко від неї відмовитись. Провідні мас-медіа не тільки України та Британії, але й всього світу рясніли останніми новинами перед боєм, прогнозами та різноманітним аналітичним матеріалом. Важко вірилось, що такий довгоочікуваний бій таки відбудеться, але його проведенню не завадили ні травми, ні форс-мажорні ситуації, ні вторгнення НЛО.

Стартові раунди розпочалися з взаємного фехтування - обидва боксери не наважувалися ризикувати і обмінювалися поодинокими випадами. Кличко витягував суперника на себе, проте майже не використовував праву руку. Ентоні на вдавалося зблизитись, а бій на дальній дистанції успіхів не приносив. В третьому періоді чемпіон активізувався і провів декілька непоганих атак, проте прекрасна робота на ногах допомогла нашому боксеру уникнути небезпеки. Четвертий раунд Кличко розпочав з потужного бокового удару, але вже через декілька секунд пропустив небезпечну контратаку. Боксери суттєво додали в швидкостях, проте відмінна оборона в кожного з них не дозволила говорити про швидкий нокаут. П'ята трихвилинка розпочалася з граду влучних ударів від британця - українцю відрахували нокдаун. Незважаючи на таку кількість пропущених, Володимир почав огризатися і бій перетворився в неймовірну рубку.

В шостому періоді в нокдауні опинився вже британець, але таки зміг піднятися - добряче виснажені бійці продовжили обмінюватися ударами. Під неймовірним тиском Кличко та Джошуа чекали на можливість для нокауту, проте свіжішим виглядав український претендент. Наступні раунди ознаменувалися дещо пасивнішим боксом - давалася взнаки втома та виснажливі попередні хвилини. Ближче до десятого періоду Джошуа майже повністю відновився і почав пресингувати Кличка, проте Володимир вміло захищався і через раз проводив контратаки. Чемпіонські раунди розпочалися з рівної боротьби - боксери обмінювалися одиничними випадами, час від часу рятуючись у клінчі. В одинадцятому періоді Володимир пропустив декілька небезпечних ударів, і двічі опинявся у нокдауні. Через декілька секунд рефері зупинив поєдинок.

На жаль, сьогоднішня поразка поставила мінорну крапку на такій блискучій кар'єрі легендарного чемпіона. Друга невдача поспіль - зовсім не те, на що розраховував Володимир, як і мільйони фанатів українця. Якби там не було, але важко оцінити величезний внесок Кличка, на боях якого росло і розвивалося ціле покоління молодих боксерів. Джошуа зробив вагомий крок до звання абсолютного чемпіона і, ймовірно, у суперважкій ваговій категорії з'явився новий домінант - молодий, талановитий та неймовірно голодний до перемог.

Микола ТИТЮК