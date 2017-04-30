Двадцять дев'ятого квітня увесь боксерський світ з нетерпінням очікував на неймовірно інтригуючу зустріч двох найсильніших супертяжів сучасності. На зважуванні боксери здивували своєю феноменальною фізичною формою і ще раз довели серйозність своїх намірів. Для Володимира Кличка, беззаперечно, поєдинок з Джошуа вважався найважливішим у кар'єрі - спокуса повернути чемпіонські титули була надто великою, щоб так легко від неї відмовитись. Провідні мас-медіа не тільки України та Британії, але й всього світу рясніли останніми новинами перед боєм, прогнозами та різноманітним аналітичним матеріалом. Важко вірилось, що такий довгоочікуваний бій таки відбудеться, але його проведенню не завадили ні травми, ні форс-мажорні ситуації, ні вторгнення НЛО.
Стартові раунди розпочалися з взаємного фехтування - обидва боксери не наважувалися ризикувати і обмінювалися поодинокими випадами. Кличко витягував суперника на себе, проте майже не використовував праву руку. Ентоні на вдавалося зблизитись, а бій на дальній дистанції успіхів не приносив. В третьому періоді чемпіон активізувався і провів декілька непоганих атак, проте прекрасна робота на ногах допомогла нашому боксеру уникнути небезпеки. Четвертий раунд Кличко розпочав з потужного бокового удару, але вже через декілька секунд пропустив небезпечну контратаку. Боксери суттєво додали в швидкостях, проте відмінна оборона в кожного з них не дозволила говорити про швидкий нокаут. П'ята трихвилинка розпочалася з граду влучних ударів від британця - українцю відрахували нокдаун. Незважаючи на таку кількість пропущених, Володимир почав огризатися і бій перетворився в неймовірну рубку.
В шостому періоді в нокдауні опинився вже британець, але таки зміг піднятися - добряче виснажені бійці продовжили обмінюватися ударами. Під неймовірним тиском Кличко та Джошуа чекали на можливість для нокауту, проте свіжішим виглядав український претендент. Наступні раунди ознаменувалися дещо пасивнішим боксом - давалася взнаки втома та виснажливі попередні хвилини. Ближче до десятого періоду Джошуа майже повністю відновився і почав пресингувати Кличка, проте Володимир вміло захищався і через раз проводив контратаки. Чемпіонські раунди розпочалися з рівної боротьби - боксери обмінювалися одиничними випадами, час від часу рятуючись у клінчі. В одинадцятому періоді Володимир пропустив декілька небезпечних ударів, і двічі опинявся у нокдауні. Через декілька секунд рефері зупинив поєдинок.
На жаль, сьогоднішня поразка поставила мінорну крапку на такій блискучій кар'єрі легендарного чемпіона. Друга невдача поспіль - зовсім не те, на що розраховував Володимир, як і мільйони фанатів українця. Якби там не було, але важко оцінити величезний внесок Кличка, на боях якого росло і розвивалося ціле покоління молодих боксерів. Джошуа зробив вагомий крок до звання абсолютного чемпіона і, ймовірно, у суперважкій ваговій категорії з'явився новий домінант - молодий, талановитий та неймовірно голодний до перемог.
Микола ТИТЮК
Источник — Sport.ua
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Ковалев назад пояса отберет )
но и в етой категорий лутший будет Гвоздик может через 2-3 года но будет )
а так то Ковалева засудили как и Лома с Салидо как и Гонсалеса в 50 кг
Денис Соколовский, 30.04.2017 01:13 Лол, смешно с комментарии "легкая победа, вовремя заканчивай" и т.д.Отличный бой, было все что надо. Кто скажет по бою что Кличко на 14 лет старше? Отличный бой, не ожидал от Виталия если честно, приятно удивил. В послематчевой студии сказали правильно, проиграл тактически. Джошуа просто отдохнул, понял что проигрывает по очках и вынужден был идти в атаку. А Виталий много энергии расходовал на движение, надо все же было постараться в 6-8 раундах добирать, но хорошо лежать мне на диване и советовать, так что просто огромное спасибо братьям Кличко за все, огромный вклад сделали для всемирного бокса и для Украины. Всем спокойной ночи, не брызгайтесь слюной, хорошенько думайте перед тем как что то говорить/писать. ДУРИК... ВОВКА ДРАЛСЯ"!!!! Виталий - брат Вовки!!!
Действительно, ошибся глупо, але то таке. Голова не варит так поздно после рабочего дня и хорошего боя.А дуриками то обзывайся у себя в колхозе. We need more caps and exclamation marks, да?
Був би Володя на 5-7 років молодший, то до 9 раунду прибив би його без зусиль.
Помню когда Володя проиграл Фьюри я всю ночь не спал. Не спал потому что был шокирован. Я ни на секунду не сомневался в победе Кличка в том бою. Сейчас же, я ожидал такого исхода. Хотя Кличко очень удивил тем как он провел бой. Практически без клинчей, вязки и всем тем за что его так не любили. Очень удивила стойкость Кличко. Он пропускал самые сильные удары Кличко и не падал, а если и падал то поднимался. Достаточно вспомнить что случилось с Дилианом Уайтом после аналогичного аперкота. Так у кого тут стеклянный подбородок. А теперь давайте посмотрим от какого удара упал Джошуа. Это был ДАЛЕКО НЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ УДАР Владимира. Попади он своим лучшим правым Джошуа бы уже не встал. В тот момент у меня появилась какая то надежда на победу Кличко. Но не добив соперника в том же раунде Кличко потерял все шансы на победу. Я рад что застал эпоху Кличко. Рад что рос вместе с ними и старел вместе с ними. Мне было 13 когда он отобрал титул у Берда. Сейчас мне 29 и в соседней комнате спит моя дочь. Честно, жаль что не ушел раньше. Когда уходил Виталя, меня переполняли позитивные эмоции. Он уходил на вершине. Володя же уходит оставляя неприятный осадок. Честно. Лучше Вова уже не будет. В реванше не вижу смысла. Спасибо Вова за этот последний рывок. Ты не подвёл и действительно отдал всего себя чтоб доказать что ты лучший. А отправить в первый нокдаун будущего короля дивизиона на пике формы дорогого стоит. В глубине души надеюсь на реванш, но сердце подсказывает что не стоит. В любом случае решать тебе. Ещё раз спасибо ТЕБЕ за все эти годы.
Особливо правильно помітив, що Джошуа легко впав від не найсильнішого удару Володимира.Був би Володя на 5-7 років молодший, то до 9 раунду прибив би його без зусиль.
Помню когда Володя проиграл Фьюри я всю ночь не спал. Не спал потому что был шокирован. Я ни на секунду не сомневался в победе Кличка в том бою. Сейчас же, я ожидал такого исхода. Хотя Кличко очень удивил тем как он провел бой. Практически без клинчей, вязки и всем тем за что его так не любили. Очень удивила стойкость Кличко. Он пропускал самые сильные удары Кличко и не падал, а если и падал то поднимался. Достаточно вспомнить что случилось с Дилианом Уайтом после аналогичного аперкота. Так у кого тут стеклянный подбородок. А теперь давайте посмотрим от какого удара упал Джошуа. Это был ДАЛЕКО НЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ УДАР Владимира. Попади он своим лучшим правым Джошуа бы уже не встал. В тот момент у меня появилась какая то надежда на победу Кличко. Но не добив соперника в том же раунде Кличко потерял все шансы на победу. Я рад что застал эпоху Кличко. Рад что рос вместе с ними и старел вместе с ними. Мне было 13 когда он отобрал титул у Берда. Сейчас мне 29 и в соседней комнате спит моя дочь. Честно, жаль что не ушел раньше. Когда уходил Виталя, меня переполняли позитивные эмоции. Он уходил на вершине. Володя же уходит оставляя неприятный осадок. Честно. Лучше Вова уже не будет. В реванше не вижу смысла. Спасибо Вова за этот последний рывок. Ты не подвёл и действительно отдал всего себя чтоб доказать что ты лучший. А отправить в первый нокдаун будущего короля дивизиона на пике формы дорогого стоит. В глубине души надеюсь на реванш, но сердце подсказывает что не стоит. В любом случае решать тебе. Ещё раз спасибо ТЕБЕ за все эти годы.
Особливо правильно помітив, що Джошуа легко впав від не найсильнішого удару Володимира.Був би Володя на 5-7 років молодший, то до 9 раунду прибив би його без зусиль.
може і так але можна сказати був би Джошуа на 5 р старший з горою опиту може б тоді джошуа і взагалі непропустив нічо сьогодні
Ну а по существу боя - вот что получается, когда встречаешься с таким же габаритным боксером. Это не с мешками, типа Дженингс-Пулев боксировать, вот и пришлось неоднократно позу Рака изображать.
недивляться ?))) не смішии Пака мейвезера маркеса не дивились ??))) де ла хойя ?)
дивляться і дивляться в рази більше через техніку
якби не дивились не булоб призових за бій 80млн 160 млн
Ти просто такої думки через Кличків бо в нас були тільки 2 боксера і всі думали що в боксі 1 категорія)
кста а рой джонс тоже його не дивились ?)
пишеш і недумаєш )
в P4P 0 супертяжів
"Какой характер показал Кличко в этом бою. Он заслуживает уважения. Выше голову, брат!", – написал Льюис.
И да, никогда Киев не был таким засранным, каким стал при его брате.
Я НЕ РОЗУМІЮ ТИХ ХТО ФАНАТІЄ ЗА ГВОЗДИКІВ, ЛОМАЧЕНКІВ. Ті категорії у світі не цінять, вони не цікаві, мільйони по всьому світу їхні бої небудуть дивитися і вони УКРАЇНІ імя та славу не принесуть. Єдина категорія цікава - важковаговики, і у нас поки їх нема. Уся надія на Усика, що він ним стане колись
Как это не ценят? Майвезер и Пакьяо великие бойцы! Ты что куришь?
и Лом с своей весовой категория через пару десятков лет будет топ легенда в боксе
И да, никогда Киев не был таким засранным, каким стал при его брате.
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