СЛЫШЬ ПЕТУХ!! ТЕБЯ ЗАБАНИЛИ А ТЫ ПРОДОЛЖАЕШЬ ВОНЯТЬ! ИДИ НАХУЙ!!! ЛОШАРА!!

он просто не слышал о других категориях в боксе и Про Роя Джонса не слышал )и Лом с своей весовой...

Ну вот и все вяличие Кличко. Два соперника с такими же габаритами и два поражения, одно из которы...

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис выразил восхищение волевыми качествами украинского боксера Влад...

ИДИ СТЕКЛОМОЯ ГЛОТНИ! И ВСЕ ЗАБУДЕШЬ!

Как это не ценят? Майвезер и Пакьяо великие бойцы! Ты что куришь?

Эпоха братьев Кличко закончилась, возраст берет свое, спасибо за всё. Есть новое поколение, - Лом...

Я благодарен Вовке только за то, что он не простудился перед боем или не споткнулся на лестнице. ...

Ти просто такої думки через Кличків бо в нас були тільки 2 боксера і всі думали що в боксі 1 кате...

недивляться ?))) не смішии Пака мейвезера маркеса не дивились ??))) де ла хойя ?)дивляться і дивл...