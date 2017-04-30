Hands up? To early, young man. #JoshuaKlitchsko #boxing pic.twitter.com/dsTOS4kWwG— przemek garczarczyk (@garnekmedia) 29 апреля 2017 г.
It's OVER. JOSHUA. #joshuaklitschko #boxing . pic.twitter.com/lZUIupsWSc— przemek garczarczyk (@garnekmedia) 29 апреля 2017 г.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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