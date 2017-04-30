Кличко - Джошуа. Видео всего боя

К вашему вниманию видео всего боя Владимира Кличко против Энтони Джошуа.
Текстовая трансляция была здесь
Отчет о бое здесь
Источник — Sport.ua
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К вашему вниманию видео всего боя Владимира Кличко против Энтони Джошуа.
Текстовая трансляция была здесь
Отчет о бое здесь
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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