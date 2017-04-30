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Кличко - Джошуа. Видео всего боя

Запись всего боя украинского и британского тяжеловесов

  • 30.04.2017 09:07
  • 1032 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Фан-клуб братьев Кличко
© Фан-клуб братьев Кличко

К вашему вниманию видео всего боя Владимира Кличко против Энтони Джошуа.

Текстовая трансляция была здесь

Отчет о бое здесь

Источник — Sport.ua

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Пора ли завершать карьеру Владимиру Кличко?
  • 83.33% (40)
    1. Да, пора повесить перчатки на гвоздь.
  • 16.67% (8)
    2. Нет, уходить нужно красиво, только после победы.
Проголосовали — 48 Результаты опроса
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