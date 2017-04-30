Владимир КЛИЧКО: «Джошуа сегодня был лучше меня»

ну то что ты в боксе полный профан - это и так понятно, Кличко в отличие от того же Уайлдера не...

Спасибо Владимиру за все, - он с братом целая эпоха. Классный бой с обоюдными атаками, прямо с...

Если это был последний его бой, то проводы получились шикарные: супербой с достойным противником...

Количество ватного дерь.ма на сайте зашкаливает. Убогие, Кличко был и останется легендой, шо б вы...

Как ни странно это звучит, но братьев Кличко великими сделали их поражения. У Вталия это был Льюи...

В принципе он проиграл не Джошуа, а скорее всего себе.Передерживание правой и присущая ему черта...