Владимир КЛИЧКО: «Джошуа сегодня был лучше меня»

Украинский боксер, уступивший техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO британцу Энтони Джошуа, заявил, что в ночь с 29-го на 30-е апреля его оппонент был лучше и в данный момент он не думает о реванше.
По словам Владимира, он рассчитывал победить, но соперник оказался лучше. «Надеюсь, бой всем понравился. Сегодня победил лучший. Это было великолепное событие для бокса. Сражались джентльмены, и Джошуа сегодня был лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить. Слова уважения Энтони. Поздравляю».
Как отметил Владимир, в контракте на бой есть пункт о реванше, однако сейчас он хотел бы разобраться в причинах поражения. «Конечно, в контракте есть возможность организации матча-реванша. Но вначале хочу проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд».
Источник — Klitschko-brothers
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