Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир КЛИЧКО: «Джошуа сегодня был лучше меня»

Украинский боксер пока не думает о реванше

  • 30.04.2017 09:34
  • 921 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Украинский боксер, уступивший техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO британцу Энтони Джошуа, заявил, что в ночь с 29-го на 30-е апреля его оппонент был лучше и в данный момент он не думает о реванше.

По словам Владимира, он рассчитывал победить, но соперник оказался лучше. «Надеюсь, бой всем понравился. Сегодня победил лучший. Это было великолепное событие для бокса. Сражались джентльмены, и Джошуа сегодня был лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить. Слова уважения Энтони. Поздравляю».

Как отметил Владимир, в контракте на бой есть пункт о реванше, однако сейчас он хотел бы разобраться в причинах поражения. «Конечно, в контракте есть возможность организации матча-реванша. Но вначале хочу проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.