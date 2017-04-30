Энтони ДЖОШУА: «Кличко – образец для подражания в ринге»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы техническим нокаутом в 11-м раунде над знаменитым украинцем Владимиром Кличко отдал дань уважения своему сопернику:

«Я не идеален, но пытаюсь таким стать. Если ты не делаешь этого - ты проиграешь. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Огромное спасибо моим тренерам, а также Владимиру Кличко - за то, что согласился на бой. Он образец для подражания в ринге и за его пределами, и ничего, кроме любви и уважения, я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - люблю вас», - сказал Энтони Джошуа.