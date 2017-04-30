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Энтони ДЖОШУА: «Кличко – образец для подражания в ринге»

Британский боксер поделился эмоциями от победы над украинцем

  • 30.04.2017 10:07
  • 3849 просмотров
  • 4 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы техническим нокаутом в 11-м раунде над знаменитым украинцем Владимиром Кличко отдал дань уважения своему сопернику:

«Я не идеален, но пытаюсь таким стать. Если ты не делаешь этого - ты проиграешь. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Огромное спасибо моим тренерам, а также Владимиру Кличко - за то, что согласился на бой. Он образец для подражания в ринге и за его пределами, и ничего, кроме любви и уважения, я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - люблю вас», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 30.04.2017 10:17
    +10
    Энтоки красава, теперь буду за него болеть. Он заслуживает уважения!
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    IlyashenkoM6-2013
    online
      IlyashenkoM6-2013, 30.04.2017 10:26
    +12
    - Уважение этому парню... и не зазорно проиграть такому сопернику. который уважает соперника, уважает Украину, ведет себя как настоящий мужчина и джентльмен. Вчера был дан старт великолепной, не сомневаюсь в этом, карьеры британца Джошуа Энтони.
    P.s. Король умер. Да здравствует король.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 30.04.2017 10:51
    +1
    ГІДНО.
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    lasua
      lasua, 30.04.2017 10:54
    +1
    Ждем бой с Уайлдером для коронации сильнейшего
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