Петр ПОРОШЕНКО: «Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир»

Президент Украины Петро Порошенко поддержал Владимира Кличко, уступившего техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO британцу Энтони Джошуа, и поблагодарил за отличный поединок.
«Очень достойный бой! Мы с тобой, Владимир. Спасибо за борьбу», - написал глава государства на своей странице в «Фейсбук».
Отметим, что уступив Джошуа, Владимир впервые в профессиональной карьере проиграл два боя кряду. А после боя Кличко не исключил возможность реванша.
Источник — Klitschko-brothers
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Кличко для нас боксер №1
Был.
Хотя о чем это я? Ватники и зрадофилы всегда будут чем-то недовольны - страной, зарплатой, проигрышем бойца или национальной команды, потому что это обычные потребители, которых можно купить за обещание платить побольше пенсию или подкормить блинами с лопаты
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70%? Хорошего же ты мнения о Пете.
Спасибо тебе Петя за то, что 100 фунтов (самый дешевый билет на этот бой) - это большие деньги для 70% украинцев
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--------------70%? Хорошего же ты мнения о Пете.
Кличко для нас боксер №1
Был.
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