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Петр ПОРОШЕНКО: «Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир»

Президент Украины поблагодарил Владимира Кличко

  • 30.04.2017 12:56
  • 1440 просмотров
  • 11 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Президент Украины Петро Порошенко поддержал Владимира Кличко, уступившего техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO британцу Энтони Джошуа, и поблагодарил за отличный поединок.

«Очень достойный бой! Мы с тобой, Владимир. Спасибо за борьбу», - написал глава государства на своей странице в «Фейсбук».
Отметим, что уступив Джошуа, Владимир впервые в профессиональной карьере проиграл два боя кряду. А после боя Кличко не исключил возможность реванша.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    bonv
      bonv, 30.04.2017 12:58
    +6
    Кличко для нас боксер №1
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 30.04.2017 13:01
    -2
    bonv, 30.04.2017 12:58
    Кличко для нас боксер №1
    Был.
    Ссылка
    Виталий Кочев
      Виталий Кочев, 30.04.2017 13:05
    +5
    Владимир Коробко, 30.04.2017 13:01
    bonv, 30.04.2017 12:58
    Кличко для нас боксер №1

    Был.
    И есть.Как для меня он всё-таки легенда.Сам Джошуа позитивно о нем отзывается .
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    ManUtd
      ManUtd, 30.04.2017 13:20
    +7
    Владимир Коробко, 30.04.2017 13:01
    Был.
    Кличко останутся навсегда легендами, ведь не Владимир Коробко двадцать лет защищал честь нашей страны на мировой арене, а именно они!!!
    Хотя о чем это я? Ватники и зрадофилы всегда будут чем-то недовольны - страной, зарплатой, проигрышем бойца или национальной команды, потому что это обычные потребители, которых можно купить за обещание платить побольше пенсию или подкормить блинами с лопаты
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    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 30.04.2017 13:34
    0
    - Иди нах..й ПП. мы без тебя ч..о знаем об этом.
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    maverik_fo
      maverik_fo, 30.04.2017 13:44
    +2
    Вчера болел за Владимира как никогда, но не срослось.Выглядел очень достойно,но махач это не его стиль он профессор бокса.Я не очень разбираюсь в боксе смотрел только все бои КЛИЧКО,но мне кажется как это не грустно но пора уходить,возраст берет своё.
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    El Gato
    online
      El Gato, 30.04.2017 13:46
    0
    Спасибо тебе Петя за то, что 100 фунтов (самый дешевый билет на этот бой) - это большие деньги для 70% украинцев
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    newport80
    online
      newport80, 30.04.2017 13:50
    0
    El Gato, 30.04.2017 13:46
    Спасибо тебе Петя за то, что 100 фунтов (самый дешевый билет на этот бой) - это большие деньги для 70% украинцев
    ---------------------------------------------------------------------------
    --------------
    70%? Хорошего же ты мнения о Пете.
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    El Gato
    online
      El Gato, 30.04.2017 14:04
    +1
    newport80, 30.04.2017 13:50
    El Gato, 30.04.2017 13:46
    Спасибо тебе Петя за то, что 100 фунтов (самый дешевый билет на этот бой) - это большие деньги для 70% украинцев

    ---------------------------------------------------------------------------
    --------------70%? Хорошего же ты мнения о Пете.
    10% сидит у корыта, 10% им лижет ж..пу, ну а ещё 10% как то сами крутятся, остальные 70% еле сводят концы с концами
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    Maxza
      Maxza, 30.04.2017 14:09
    0
    Владимир Коробко, 30.04.2017 13:01
    bonv, 30.04.2017 12:58
    Кличко для нас боксер №1

    Был.
    Для тебя, крымчанина, который спалил паспорт гражданина Украины на костре, Володя Кличко уже не является боксёром #1 по понятным причинам. Теория предательства она такая. Но для нас, украинцев, Владимир Кличко навсегда останется Великим чемпионом, который больше 10 лет правил в супер тяжелом дивизионе!
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 30.04.2017 14:19
    0
    Рєбята, заспокойтесь! Петруха має відношення до написаного у фейсбуці таке ж саме, як я до Юпітера. Розслабтесь. Хай собі пишуть його помічники, така вже робота...
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