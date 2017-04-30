Кличко – Джошуа: Владимир был точнее, Энтони – активнее

Согласно данным компании CompuBox, Владимир Кличко, проигравший техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO британському боксеру Энтони Джошуа, попадал чаще оппонента, хотя и уступил сопернику в активности.



Так, за неполных 11 раундов Владимир выбросил 256 ударов, из которых точными стали 94 (36,7% попаданий). За этот период Джошуа нанес 335 ударов, 107 из которых достигли цели (30,1%). Владимир превзошел своего оппонента по точности джебов – 119 выброшенных и 50 точных (42%) против 169 выброшенных и 38 точных (22,5% точности). Но уступил по силовым ударам: 137 выброшенных, 44 точных (32.1%) у Владимира, против 186 выброшенных и 69 точных (37,1%) у Джошуа.