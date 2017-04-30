Тренер Кличко: Владимиру уже нужно уходить из бокса

Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью BW TM сказал, что по его мнению, Владимиру уже нечего доказывать в боксе, и ему уже следовало бы повесить перчатки на гвоздь:

«Возможно, самые близкие люди Владимира посоветуют ему лучше, чем я, но я считаю, что ему нужно уходить из бокса. Ему уже нечего доказывать», - сказал Джеймс Али Башир.