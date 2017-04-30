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Тренер Кличко: Владимиру уже нужно уходить из бокса

Джеймс Али Башир прокомментировал поражение своего подопечного

  • 30.04.2017 15:22
  • 1168 просмотров
  • 1 комментария
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Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью BW TM сказал, что по его мнению, Владимиру уже нечего доказывать в боксе, и ему уже следовало бы повесить перчатки на гвоздь:

«Возможно, самые близкие люди Владимира посоветуют ему лучше, чем я, но я считаю, что ему нужно уходить из бокса. Ему уже нечего доказывать», - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    lasua
      lasua, 30.04.2017 15:34
    +1
    Увы, но он прав. Джошуа с первого раунда показал, что легко рвет дистанцию и джебом его не испугать. Владимир много мазал, скорость уже не та. Джошуа отработал шоу в 10 раундов и не рискуя пошел убивать Володю. Очень жаль, но это конец эпохи великих братьев. Теперь болеем за Ломика, Усика и Гвоздика. Владимир, спасибо за то, что 19 лет радовал нас победами на высшем уровне
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