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Владимир КЛИЧКО: «Думал, что Джошуа уже не поднимется»

Украинец дал краткий комментарий после боя с британцем

  • 30.04.2017 18:35
  • 3108 просмотров
  • 4 комментария
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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко на послематчевой прессс-конференции после поражения от британца Энтони Джошуа объяснил, почему ему не удалось добить Джошуа в шестом раунде, когда он отправил его в нокдаун:

«Я думал, что он не поднимется. Но ему удалось подняться, за что он заслуживает уважения. С того момента мне казалось, что он выдыхается, что он начнет терять концентрацию. Думаю, я мог бы сделать больше в том раунде, чтобы нокаутировать его, после того, как он поднялся. Но я был уверен, что это моя ночь, и что у меня еще будет шанс», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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Пора ли завершать карьеру Владимиру Кличко?
  • 74.07% (160)
    1. Да, пора повесить перчатки на гвоздь.
  • 25.93% (56)
    2. Нет, уходить нужно красиво, только после победы.
Проголосовали — 216 Результаты опроса
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Комментарии
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 30.04.2017 17:51
    +8
    как с таким опытом наделать таких ошибок??? или уже сил не было добить??? ведь было видно- за 3-4 раунда Джошуа классно отдохнул.разве сам Кличко не видел этого??? или ничего не делал так как не мог уже ничего сделать чисто с точки зрения физики???
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    Modern_1
      Modern_1, 30.04.2017 18:04
    +1
    zarhsinskiy, 30.04.2017 17:51
    как с таким опытом наделать таких ошибок??? или уже сил не было добить??? ведь было видно- за 3-4 раунда Джошуа классно отдохнул.разве сам Кличко не видел этого??? или ничего не делал так как не мог уже ничего сделать чисто с точки зрения физики???
    Те же вопросы...
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    EGOS
      EGOS, 30.04.2017 18:09
    +6
    вооот, вот в чем основная проблема Владимира Кличко, - ОН ВСЕГДА ОТКЛАДЫВАЕТ ВСЕ НА ПОТОМ, - "Но я был уверен, что это моя ночь, и что у меня еще будет шанс", - ОН САМ ЭТО ПРИЗНАЛ, но удивительно почему сейчас, почему на закате карьеры, Вова?? нуу, что тут скажешь, сам виноват, сам отдал бой британцу...можно только представить наверное, как сейчас Владу на душе....но, думается мне, что на такой ноте он не повесит перчатки...будет еще бой...!!!
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    Dmytro Mudryi
      Dmytro Mudryi, 30.04.2017 18:11
    +3
    Значит перемудрил Володя,с Лепаи,Мормеком,Бердом это пролазило,а тут отпустил кабанчика он и боднул в 11 по самые немогу.Излишняя осторожность и сверхпрогматичность Вовика его и погубила.Благо есть утешение в гонораре
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