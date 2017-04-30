Владимир КЛИЧКО: «Думал, что Джошуа уже не поднимется»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко на послематчевой прессс-конференции после поражения от британца Энтони Джошуа объяснил, почему ему не удалось добить Джошуа в шестом раунде, когда он отправил его в нокдаун:

«Я думал, что он не поднимется. Но ему удалось подняться, за что он заслуживает уважения. С того момента мне казалось, что он выдыхается, что он начнет терять концентрацию. Думаю, я мог бы сделать больше в том раунде, чтобы нокаутировать его, после того, как он поднялся. Но я был уверен, что это моя ночь, и что у меня еще будет шанс», - сказал Владимир Кличко.