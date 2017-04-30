«Вчерашний Володя пошинковал бы Фьюри без особого труда»

По его мнению, причина поражения от британца не в возрасте украинского боксера и не факт, что после этого поражения Кличко уйдет из бокса.

«Перестаньте повторять глупую мантру о том, что дело в возрасте Володи. Это чушь. Возраст потому влияет на результат спортсмена, что с определённого момента снижает его (бойца) скорость и выносливость. Видели ли мы вчера нечто подобное? Ни в коем случае! Кличко был в великолепной форме, он делал в ринге очень серьезную работу, при этом нисколько не уступал сопернику в физических кондициях, а местами и превосходил его. При чем же здесь возраст?

Была ли победа Джошуа предопределена? Нисколько. И дело не в 5-м раунде, когда британец дико вымахался в результате бурной атаки и был на грани выживания, а в общем ходе боя: Кличко был точнее, лучше защищался и даже функционалку демонстрировал покруче, чем молодой соперник. По очкам украинец лидировал - без сомнения.

В чем же причина поражения? В отличие от соперника, Володя всегда был боксером со «стеклянной челюстью». Вспомните: перед тем, как стать великим и неоспоримым чемпионом он проиграл нокаутом несколько боев и всерьёз подумывал оставить ринг. Фантастические физические кондиции, прекрасная техника, скорость, реакция и воля позволили ему впоследствии свести к минимуму риски от этого и начать свою нескончаемую победную серию по покорению и удержанию боксерского Олимпа. Он банально не пускал соперников на позицию прицельного удара, не ввязывался в размены (особенно, на средней и ближней дистанции) и был образцом эффективности: максимизировал эффект от своих сильных качеств и минимизировал ущерб от недостатков (точнее, одного недостатка - плохого держания удара). Именно поэтому его бои часто выглядят для неспециалистов не зрелищными: ни спонтанности, ни рубки, а только потрясающая защита на отходах и сближениях в клинчи, мощные джебы, лишающие соперника скорости и способности к сопротивлению - и добивание. При этом, соперник уровня Джошуа, с его ростом (в нашем случае это очень важно), скоростью, стойкостью к ударам и ударной мощью был бы способен составить серьёзную конкуренцию Володе на любом этапе его карьеры - а не только сейчас.

Тренеры Кличко не нашли стопроцентного решения проблеме многоударных штурмовых атак Джошуа (в стиле Майка Тайсона), когда боец идёт вперёд не обращая внимания на риски и удары соперника и полагаясь на свою к ним устойчивость. При этом, следует ясно понимать, что эти взрывные спурты очень опасны по ряду причин и для самого атакующего (мы видели, как первая такая атака вымотала Джошуа и едва не стоила ему боя) и содержат немалый элемент везения. Именно «спрятанный» в такой атаке «лаки панч» решил в данном случае судьбу боя, хотя в целом называть этот результат «везением» неверно и грешно: это был центральный элемент наступательной тактики Джошуа, принёсший в итоге успех. При этом, с высокой долей вероятности можно предполагать, что, не пройди тот удар, Джошуа сам бы закончил бой на канвасе.

Стоит ли Володе уходить? Многие решили, что два поражения подряд - это явный признак заката карьеры. Не так. Прошлое поражение от Фьюри вообще не говорит ни о чем, кроме единственного: если ты десятилетиями применяешь одну-единственную тактику, то однажды найдётся боец с подходящими кондициями, который её вскроет и не даст тебе использовать её преимущества. Лично я убеждён, что Володя вчерашний пошинковал бы Фьюри без особенного труда - он к этому и готовился.

Другое дело - Джошуа. Он хорош, пусть пока и НЕ лучше Кличко и выход против него в реванше теоретически может быть успешен. Но я не уверен, что команда украинца способна изменить что-либо существенно, чтобы нивелировать риски от взрывных штурмов, о которых я говорил выше. Между тем, команда Джошуа вполне может нарастить его функционал до состояния, когда эти многоударные атаки уже не будут столь пагубно сказываться на силах их бойца и тогда количество и продолжительность таких штурмов можно будет увеличить - что станет для Володи непреодолимой проблемой.

Впрочем, все это пустые спекуляции. Братья сами разберутся, каковы шансы на успех», - написал на своей страничке в Facebook Карл Волох.