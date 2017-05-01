Кличко на следующий день после боя с Джошуа прогулялся по Лондону

Украинский боксер, который 29 апреля техническим нокаутом уступил Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO, на следующий день после боя прогулялся столицей Великобритании.



Судя по всему, урон, который украинцу нанес более молодой соперник в субботнем бою, оказался не слишком значительным. Во всяком случае, как сообщают английские СМИ, Владимир в солнцезащитных очках и кепке уже в воскресенье днем прогулялся по Лондону, посетив один из ресторанов британской столицы.

Судя по фото, остаться полностью незамеченным у украинца не получилось и несколько автографов все же пришлось раздать.