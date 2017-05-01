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Менеджер Джошуа: Дождемся решения Владимира

Команда британского боксера не будет начинать переговоры с другими

  • 01.05.2017 15:39
  • 1508 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Менеджер чемпиона мира по версии IBF, WBA и IBO Энтони Джощуа – Эдди Хирн – назвал возможные дату и место проведения второго боя его подопечного с Владимиром Кличко, а также поделился своими планами относительно продвижения британского бойца.

Как отметил Хирн, для Джошуа на первом месте – возможный реванш с Кличко, тем более что в контракте на бой была прописана эта опция. Правда, по словам менеджера, этот поединок если и состоится, то не раньше октября.

«Мы не начнем переговоры с любым другим боксером, пока не узнаем, что решил Владимир», — цитирует Хира BoxingScene. - Если фанаты хотят увидеть реванш и Владимир также заявит о своем желании выйти еще раз в ринг, мы сделаем это. Скорее всего, второй бой пройдет в Кардиффе на Principality Stadium, если мы снова будем проводить бой на Великобритании. Мы можем провести бой и в другой стране, в той же Германии, но в любом случае это произойдет не раньше октября.

Рассказал Хирн и о дальнейших планах своего подопечного, а также собственных намерениях по продвижению бренда «Джошуа». «Я сказал Энтон и после боя: «Ты стал самой большой звездой британского спорта и мирового бокса. План по продвижению заключается в том, чтобы исследовать и открывать новые рынки и границы. Например, Ближний Восток, Китай. – Я видел, как Энтони сражался в Китае и Африке. Хочу поехать с ним по всему миру. Мухаммед Али был одним из вдохновителей Эй-Джей, он знает все, что он делал».

Источник — Klitschko-brothers

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