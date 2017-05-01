Дмитрий Лазуткин оценит перспективы Владимира Кличко

3 мая гостем Sport.ua станет Дмитрий Лазуткин, который комментировал бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко на телеканале «Интер». Известный ведущий и журналист поделится своим видением дальнейших перспектив украинца на профессиональном ринге, параллельно обсудив последние бои и развитие карьер Ломаченко, Усика и Гвоздика.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.