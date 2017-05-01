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Дмитрий Лазуткин оценит перспективы Владимира Кличко

Эксперт бокса даст свой прогноз, будет ли Владимир продолжать свою боксерскую карьеру

  • 01.05.2017 16:04
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Дмитрий Лазуткин оценит перспективы Владимира Кличко

3 мая гостем Sport.ua станет Дмитрий Лазуткин, который комментировал бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко на телеканале «Интер». Известный ведущий и журналист поделится своим видением дальнейших перспектив украинца на профессиональном ринге, параллельно обсудив последние бои и развитие карьер Ломаченко, Усика и Гвоздика.

Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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