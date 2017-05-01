Дмитрий Лазуткин оценит перспективы Владимира Кличко

ты хоть знаешь что такое фашизм??? комуниз м это и есть фашизм.. неуч..

гай сепар)) шучу шучу.. хотя мертвый руский это правильный русский... так сепары на рос ссайт ша...

Шериф не виноват, что Газзаев выиграл для Динамо Лигу чемпионов за 3 года)

Янг-Бойз не виноваты что играли с бомжами у которых лидера зовут дарья

А вот это тебе как забивает Буре 5 шайб за игру. https://m.youtube.com/watch?v=KYuhjnOBgMY И вот ...

так что босота slava_novogorsku--------------------Суперсерия СССР — Канада (1974)Другим ярким со...

Владимиру в 90 процентах случаев добивать и не надо было, доктору Стальному Молоту хватало одного...

Вы тут сильно Джошуа до небес не превозносите. Бокс это спорт одного удара, а супертяжелый вес те...