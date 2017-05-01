Энтони ДЖОШУА: «Бой с Кличко дал мне опыт не 11, а 100 раундов»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа уверен, что 11 раундов боя с легендарным украинцем Владимиром Кличко сделают из него гораздо лучшего боксера по сравнению с тем, каким он был до этого поединка.



«Я хочу стать сильне. Я отмечаю все вещи, которые мне нужно усовершенствовать, и записываю их. Я постоянно думаю о том, как еще можно улучшиться, над чем еще стоит поработать. Перед боем с Кличко у меня было всего 44 раунда - сейчас же я чувствую себя так, будто у меня за плечами их уже 144», - сказал Энтони Джошуа.



Британский чемпион также отметил, что в бою с Кличко сбылась его самая заветная мечта:



«Если бы много лет назад вы меня спросили: «Сынок, что бы ты хотел сделать?», я бы ответил: «Я хочу стать бойцом, драться с одной из легенд спорта на самом большом стадионе и нокаутировать ее в последних раундах после тяжелой войны в ринге», - сказал Энтони Джошуа.