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Энтони ДЖОШУА: «Бой с Кличко дал мне опыт не 11, а 100 раундов»

Британский боксер отметил, что в поединке с Кличко сбылась его самая заветная мечта

  • 01.05.2017 17:47
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа уверен, что 11 раундов боя с легендарным украинцем Владимиром Кличко сделают из него гораздо лучшего боксера по сравнению с тем, каким он был до этого поединка.

«Я хочу стать сильне. Я отмечаю все вещи, которые мне нужно усовершенствовать, и записываю их. Я постоянно думаю о том, как еще можно улучшиться, над чем еще стоит поработать. Перед боем с Кличко у меня было всего 44 раунда - сейчас же я чувствую себя так, будто у меня за плечами их уже 144», - сказал Энтони Джошуа.

Британский чемпион также отметил, что в бою с Кличко сбылась его самая заветная мечта:

«Если бы много лет назад вы меня спросили: «Сынок, что бы ты хотел сделать?», я бы ответил: «Я хочу стать бойцом, драться с одной из легенд спорта на самом большом стадионе и нокаутировать ее в последних раундах после тяжелой войны в ринге», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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