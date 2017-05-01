Майкл БАФФЕР: «Кличко - один из величайших боксеров всех времен»

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер на своей странице в Твиттере выразил дань уважения бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе 41-летнему украинцу Владимиру Кличко, проигравшему в эпическом бою молодому британскому чемпиону Энтони Джошуа:
«Владимир Кличко - один из величайших боксеров всех времен. Али, Луис, Демпси и многие другие были закончены задолго до 41-летнего возраста. Владимир был великолепен в поражении, показав класс и достоинство», - написал Майкл Баффер в Твиттере.
Источник — Boxingnews
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