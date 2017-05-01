Майкл БАФФЕР: «Кличко - один из величайших боксеров всех времен»

Знаете,реванш с Джошуа-штука крайне рискованная.И самое смешное,что Владимир уже был в схожей си...

"ватан"б а в число тех с кем ему бодаться ,зрусский чвитязь мельдонь ПОВЕТКИН входит?

Читаю многие комменты и охреневаю, такое ощущение, что слышу звон пустых кастрюль.Во-первых - Вол...