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Майкл БАФФЕР: «Кличко - один из величайших боксеров всех времен»

Легендарный ринг-анонсер выразил дань уважения украинскому боксеру

  • 01.05.2017 18:41
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Heavy.com. Майкл Баффер
© Heavy.com. Майкл Баффер

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер на своей странице в Твиттере выразил дань уважения бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе 41-летнему украинцу Владимиру Кличко, проигравшему в эпическом бою молодому британскому чемпиону Энтони Джошуа:

«Владимир Кличко - один из величайших боксеров всех времен. Али, Луис, Демпси и многие другие были закончены задолго до 41-летнего возраста. Владимир был великолепен в поражении, показав класс и достоинство», - написал Майкл Баффер в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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