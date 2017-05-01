Холифилд назвал Кличко «реально крутым воином»

Вслед за британцем Ленноксом Льюисом поддержку Владимиру Кличко после его поражения от Энтони Джошуа в эпической битве на «Уэмбли» выразил еще один легендарный супертяжеловес прошлых лет - американец Эвандер Холифилд, который во время своих выступлений на профессиональном ринге за свой бескомпромиссный характер и непреодолимую волю к победе получил получил два очень почетных прозвища от болельщиков - «Воин» (The Warrior) и «Реально Крутой» (The Real Deal).



«От одного воина - другому. Уважение. Воин. Реальной крутой. Одержимый. Кличко», - написал Холифилд на своей страинице в Твиттере.