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Холифилд назвал Кличко «реально крутым воином»

Бывший чемпион мира по боксу поддержал украинского боксера

  • 01.05.2017 19:13
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boxingchannel.tv. Эвандер Холифилд
© boxingchannel.tv. Эвандер Холифилд

Вслед за британцем Ленноксом Льюисом поддержку Владимиру Кличко после его поражения от Энтони Джошуа в эпической битве на «Уэмбли» выразил еще один легендарный супертяжеловес прошлых лет - американец Эвандер Холифилд, который во время своих выступлений на профессиональном ринге за свой бескомпромиссный характер и непреодолимую волю к победе получил получил два очень почетных прозвища от болельщиков - «Воин» (The Warrior) и «Реально Крутой» (The Real Deal).

«От одного воина - другому. Уважение. Воин. Реальной крутой. Одержимый. Кличко», - написал Холифилд на своей страинице в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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