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В ЮАР боксер умер после поражения нокаутом

Поединок двух бойцов первого полусреднего веса закончился трагедией

  • 01.05.2017 20:43
  • 1086 просмотров
  • 2 комментария
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real-vin.com. Герберт Нкабити
© real-vin.com. Герберт Нкабити

Трагедией закончился бой двух боксеров первого полусреднего веса - Герберта Нкабити (10-2-1, 10 КО) из Ботсваны и Виллиса Балойи (4-7-2, 2 КО) из ЮАР, который состоялся в минувшую пятницу в Карнивал-Сити.

Балойи, несмотря на свой далеко не впечатляющий рекорд, одержал победу нокаутом в шестом раунде, после чего его оппонент потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Спасти жизнь Нкабити врачам, к сожалению, не удалось - боксер умер в больнице, не приходя в сознание.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 01.05.2017 21:28
    -3
    А на фото хто? ... переможець чи померлий?
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    bonv
    online
      bonv, 01.05.2017 21:37
    +1
    Бокс непередбачуваний.. Здається перемагає Джошуа але за хвилину вже Кличко а в підсумку знову Джошуа хоча мав Кличко.. Ось такий каламбур цей бокс.
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