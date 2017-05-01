В ЮАР боксер умер после поражения нокаутом

Трагедией закончился бой двух боксеров первого полусреднего веса - Герберта Нкабити (10-2-1, 10 КО) из Ботсваны и Виллиса Балойи (4-7-2, 2 КО) из ЮАР, который состоялся в минувшую пятницу в Карнивал-Сити.



Балойи, несмотря на свой далеко не впечатляющий рекорд, одержал победу нокаутом в шестом раунде, после чего его оппонент потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Спасти жизнь Нкабити врачам, к сожалению, не удалось - боксер умер в больнице, не приходя в сознание.