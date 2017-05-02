Деревянченко проведет бой с Туриано Джонсоном

Во время боя комментаторы пели соловьями но не видели главного- в 6 раунде Володя отпустил Джошу...

Новое "погоняло" для тех кто не забивает из выгодных позиций .. ))

Как по мне, гол Жиру пяткой в 9-ку должен стать лучшим ...

Если это так.. а что тут можно понимать по другому?? Внятнее разве-что хит придуманный болельщика...

Miroslav1981, 02.05.2017 13:02 .. а что тут можно понимать по другому?? -------------------------...

Кличко выигрывал по очкам в одну калитку, это уже не секрет. Думал дотянуть эти последние два рау...

Лучший бой Володи, хоть и проиграл. До 11 раунда неизвестно чем все могло кончиться. Сил хватило ...

Ватан, если бы у тебя мозги были, то бы догадался что Динамо свой домашний матч с Черноморцем буд...

Домашнюю игру Киевляне проведут на везде в Одессе по договору между клубами,пока газон не подрехт...