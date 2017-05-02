Деревянченко проведет бой с Туриано Джонсоном

IBF назначила проведение отборочного поединка за звание претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг).
Второй номер рейтинга IBF Сергей Деревянченко (10-0, 8 КО) встретится с первым номером – Туриано Джонсоном (20-1, 14 KO).
Напомним, титул чемпиона сейчас принадлежит Геннадию Головкину (37-0, 33 КО).
В марте Деревянченко техническим нокаутом одержал победу над Кемалем Расселом.
Источник — BoxingScene
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