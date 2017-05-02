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Трансляция боя Джошуа – Кличко стала рекордной для Showtime

Бой украинца и британца посмотрело рекордное количество зрителей

  • 02.05.2017 13:42
  • 687 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Среднее количество зрителей поединка Владимира Кличко против Энтони Джошуа на телеканале Showtime составило 659 тысяч зрителей.

Это рекорд канала для прямых трансляций боксерских боев, начавшихся днем. Пиковый момент трансляции – 5-й и 6-й раунды, когда аудитория боя составила 687 000 человек.

В ближайшее время ожидаются статистические данные от телеканала HBO, на котором бой Джошуа против Кличко был показан в записи.

Источник — BoxingScene

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