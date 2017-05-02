Трансляция боя Джошуа – Кличко стала рекордной для Showtime

Среднее количество зрителей поединка Владимира Кличко против Энтони Джошуа на телеканале Showtime составило 659 тысяч зрителей.
Это рекорд канала для прямых трансляций боксерских боев, начавшихся днем. Пиковый момент трансляции – 5-й и 6-й раунды, когда аудитория боя составила 687 000 человек.
В ближайшее время ожидаются статистические данные от телеканала HBO, на котором бой Джошуа против Кличко был показан в записи.
Источник — BoxingScene
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