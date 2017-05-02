Энтони ДЖОШУА: «Брат и невеста должны отговорить Владимира от реванша»

Джошуа не видит смысла в реванше для Кличко и надеется, что родные его отговорят.
«Я думаю, что Владимир захочет провести второй бой, потому что боец последним понимает, когда нужно остановиться. Но у него есть команда, люди вокруг него, которые будут давать ему советы. Его невесте и брату Виталию лучше отговорить его от боя», — сказал Джошуа.
Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В контракте боксеров есть пункт об обязательном матче-реванше.
Источник — BoxingScene
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