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Энтони ДЖОШУА: «Брат и невеста должны отговорить Владимира от реванша»

Британский тяжеловес не верит в то, что состоится реванш с Владимиром Кличко

  • 02.05.2017 14:29
  • 987 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com
Джошуа не видит смысла в реванше для Кличко и надеется, что родные его отговорят.
 
«Я думаю, что Владимир захочет провести второй бой, потому что боец последним понимает, когда нужно остановиться. Но у него есть команда, люди вокруг него, которые будут давать ему советы. Его невесте и брату Виталию лучше отговорить его от боя», — сказал Джошуа.
 
Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В контракте боксеров есть пункт об обязательном матче-реванше. 

Источник — BoxingScene

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Комментарии
    bonv
      bonv, 02.05.2017 14:31
    +1
    Ти радій, що Кличко не добив тебе в 7 раунді і не порадив після поразки зав"язувати з боксом...
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    metallist_verder
    online
    metallist_verder, 02.05.2017 14:41
    0
    Я думаю у каждого приходит время уходить. Но я хотел бы видеть уход после того как Володя посадит на жопу Джошуа. Это было бы красивее. Хотя конечно надо рассудить трезво. Если есть уверенность. Второе поражение, это хуже чем не устраивать бой вообще. В общем думать не нам, А Володе.
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    metallist_verder
    online
    metallist_verder, 02.05.2017 14:52
    0
    А такими высказываниями, можно только к реваншу подстегнуть. Наверное это выгодно, бабла то будет поставлено...
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