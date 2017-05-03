Энтони ДЖОШУА: «Кличко не получал заслуженного уважения от публики»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа считает, даже если он станет доминантным чемпионом, каким был побежденный им в субботу украинец Владимир Кличко, он, как и Кличко, не получит заслуженного уважения публики.

«Могу ли я представить себе, что когда-то имя Энтони Джошуа будет упоминаться в одном ряду с именами Али, Формана и Холмса? Нет... Владимир Кличко не получал заслуженного уважения от публики - вы знаете, о чем я. Так что я хочу дистанциироваться от этого и просто идти своей дорогой. И если это делает меня счастливым - это все, что имеет значение», - сказал Энтони Джошуа в интервью Daily Star.