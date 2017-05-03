Виталий КЛИЧКО: «Горжусь своим братом»

«Вечный» чемпион WBC и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что гордится своим братом, несмотря на поражении Владимира в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе от британского боксера Энтони Джошуа.

Виталий высоко оценил действия своего брата, отметив, что поддержит любое решение Владимира относительно дальнейшего развития карьеры.

«Горжусь своим братом , - цитирует Виталия Sky Sports со ссылкой на Bild-Zeitung. - К сожалению, результат был не лучшим. Он не стар для бокса даже в 41. Он был очень быстр на ногах, он был великолепен. На мой взгляд, он был даже лучше Джошуа, который на 14 лет младше. У Владимира есть опция на матч-реванш, если он того пожелает, но пока решение не принято. Но, независимо от того, что решит брат, как он спланирует свое будущее, я буду всеми силами поддерживать его».