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Виталий КЛИЧКО: «Горжусь своим братом»

Украинский боксер прокомментировал бой Владимира против Энтони Джошуа

  • 03.05.2017 07:53
  • 1031 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

«Вечный» чемпион WBC и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что гордится своим братом, несмотря на поражении Владимира в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе от британского боксера Энтони Джошуа.

Виталий высоко оценил действия своего брата, отметив, что поддержит любое решение Владимира относительно дальнейшего развития карьеры.

«Горжусь своим братом , - цитирует Виталия Sky Sports со ссылкой на Bild-Zeitung. - К сожалению, результат был не лучшим. Он не стар для бокса даже в 41. Он был очень быстр на ногах, он был великолепен. На мой взгляд, он был даже лучше  Джошуа, который на 14 лет младше. У Владимира есть опция на матч-реванш, если он того пожелает, но пока решение не принято. Но, независимо от того, что решит брат, как он спланирует свое будущее, я буду всеми силами поддерживать его».

Источник — Klitschko-brothers

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