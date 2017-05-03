Бой Кличко – Джошуа стал самым рейтинговым в году на канале HBO

Поединок украинского и британского боксеров за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе стал самым рейтинговым среди боев на американском канале в 2017-м году.

Телеканал HBO, показавший бой Кличко – Джошуа в записи, огласил данные о рейтингах трансляции. Согласно, цифрам поединок двух супертяжей стал самым рейтинговым боем в этом году на американском телеканале – повтор боя посмотрели 890 000 зрителей, что на четыре тысячи больше, чем собрал у экранов поединок между чемпионом мира по версии WBO во втором легком весе Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой.

Ранее напомним, свой рейтинг боя опубликовал канал Showtime, который транслировал поединок в прямом эфире. В среднем посмотрели 659 000 зрителей, а пиковая аудитория трансляция – в пятом и шестом раундах – составила 687 000 человек.