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Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко мог добить Джошуа»

Американский боксер поделился впечатлениями от боя

  • 03.05.2017 09:57
  • 1743 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что будь в углу Кличко Эмануэль Стюард, Владимир бы досрочно выиграл у Энтони Джошуа, завершив бой в промежутке между шестым и девятым раундами.

По мнению Уайлдера, Стюард не позволил бы Кличко «отпустить» Джошуа, оказавшегося в тяжелом нокдауне в шестом раунде. «Я оценил стиль и слабые места обоих боксеров в этом бою, - цитирует Уайлдера Вoxingnews24. – Если бы Владимир не был в таком солидном возрасте, он бы закончил бой досрочно. Если бы в углу Кличко был Эмануэль Стюард, украинец добил бы Джошуа. У Джошуа было два или три раунда, когда он приходил в себя после попадания Кличко, но Владимир не смог закончить бой. Я многое увидел в этой схватке».

По словам Уайлдера, он боксирует в той же манере, что и Владимир и потому, имеет хорошие шансы на успех в возможном бою с Джошуа. «Кличко делал тоже, что и я: подходил с левым крюком, подготавливая удар правой. Это получилось: в шестом раунде он здорово попал. В моем арсенале тоже есть такая комбинация. Если вы посмотрите мой бой с Келвином Прайсом, увидите, что я делал точно также».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    trance20
      trance20, 03.05.2017 11:13
    +1
    Не знаю почему но в потенциальном бою Джошуа - Уайлдер, буду болеть за Уайлдера.
    То ли осталась обида на Джошуа что отправил Вовку на пенсию, то ли что-то ещё.
    Одно могу сказать точно, Уайлдер как по мне более живой.
    Говорит то что думает и я далеко не считаю его плохим боксером.
    Джошуа слишком спокойный. Думаю он не такой хороший каким хочет казаться.
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