Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко мог добить Джошуа»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что будь в углу Кличко Эмануэль Стюард, Владимир бы досрочно выиграл у Энтони Джошуа, завершив бой в промежутке между шестым и девятым раундами.

По мнению Уайлдера, Стюард не позволил бы Кличко «отпустить» Джошуа, оказавшегося в тяжелом нокдауне в шестом раунде. «Я оценил стиль и слабые места обоих боксеров в этом бою, - цитирует Уайлдера Вoxingnews24. – Если бы Владимир не был в таком солидном возрасте, он бы закончил бой досрочно. Если бы в углу Кличко был Эмануэль Стюард, украинец добил бы Джошуа. У Джошуа было два или три раунда, когда он приходил в себя после попадания Кличко, но Владимир не смог закончить бой. Я многое увидел в этой схватке».

По словам Уайлдера, он боксирует в той же манере, что и Владимир и потому, имеет хорошие шансы на успех в возможном бою с Джошуа. «Кличко делал тоже, что и я: подходил с левым крюком, подготавливая удар правой. Это получилось: в шестом раунде он здорово попал. В моем арсенале тоже есть такая комбинация. Если вы посмотрите мой бой с Келвином Прайсом, увидите, что я делал точно также».