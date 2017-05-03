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Украинец Редкач проиграл Мендесу

Доминиканский боксер выиграл раздельным решением судей

  • 03.05.2017 11:17
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Украинский боксер легкого веса Иван Редкач (20-3-1, 16 КО) потерпел третье поражение в профессиональной карьере, уступив по очкам бывшему чемпиону мира по версии IBF доминиканцу Ардженису Мендесу (24-5-1, 12 КО).

Поединок стал главным боем боксерского вечера, состоявшегося в Студио-Сити (штат Калифорния, США). Редкач здорово начал бой, дважды по ходу поединка отправляя оппонента на настил, но рефери в обоих случаях посчитал, что Мендес поскользнулся. Кроме того, в третьем раунде с Редкача был снят один балл за удар по затылку.

Заключительные раунды боя прошли с преимуществом Мендеса. В итоге бой продлился все отведенные на него 10 раундов, по итогам которых двое судей отдали победу доминиканцу - 96:93 и 95:94, тогда как третий посчитал, что сильнее был украинец - 95:94.

Источник — Klitschko-brothers

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