Ну да, слухаю фахівців, які розповідають, що Динамо загубило Нінковича. А Мілош 9 років провів в ...

Почему же тогда сорная Украины на 80% состоит из футболистов Шахтера ?

ахахах как подгорает то у вас от каждой новости про Андрея, уже сто раз говорили про то что на ва...

кротовские умники умничают потому как у них украинци некогда хорошо не играли а хорошо играют тол...