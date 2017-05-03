ЛАЗУТКІН: «Чому не вдалося дотиснути Джошуа, знає лише сам Кличко»

Дмитро Лазуткін - про те, чому Володимир Кличко не зміг перемогти Ентоні Джошуа.
«Фізично Кличко виглядав дуже добре і коли давали прогнози на бій, мій оптимізм був обумовлений словом «якщо». Якщо Володимир буде по-спортивному злий, вмотивований і залишить на якийсь час свій стиль - йому доснаги перемогти. Так і сталося: Кличко був у прекрасній формі, виглядав вмотивовано. Мені сподобався настрій Володимира і сам бій. Звісно, виникають запитання: «Чому не вдалося дотиснути після нокдауна Джошуа». Це питання більше до Володимира. Чи дійсно він хотів допрацювати джемами і довести бій до перемоги за очками, чи, можливо, також виклався, піднявшись після нокдауну і потім відправивши до нокдауну суперника. Правду знає лише Володимир», - сказав Лазуткін на веб-конференції Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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