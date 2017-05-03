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ЛАЗУТКІН: «Чому не вдалося дотиснути Джошуа, знає лише сам Кличко»

Відомий коментатор поділився враженнями після поєдинку Джошуа – Кличко

  • 03.05.2017 12:47
  • 559 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Дмитрий Лазуткин
© Sport.ua. Дмитрий Лазуткин

Дмитро Лазуткін - про те, чому Володимир Кличко не зміг перемогти Ентоні Джошуа.

«Фізично Кличко виглядав дуже добре і коли давали прогнози на бій, мій оптимізм був обумовлений словом «якщо». Якщо Володимир буде по-спортивному злий, вмотивований і залишить на якийсь час свій стиль - йому доснаги перемогти. Так і сталося: Кличко був у прекрасній формі, виглядав вмотивовано. Мені сподобався настрій Володимира і сам бій. Звісно, виникають запитання: «Чому не вдалося дотиснути після нокдауна Джошуа». Це питання більше до Володимира. Чи дійсно він хотів допрацювати джемами і довести бій до перемоги за очками, чи, можливо, також виклався, піднявшись після нокдауну і потім відправивши до нокдауну суперника. Правду знає лише Володимир», - сказав Лазуткін на веб-конференції Sport.ua.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bonv
      bonv, 03.05.2017 12:51
    +2
    Всі контрактні зобов"язання фігня. Є можливість - треба добивати. Це надважка вага де один удар вирішує все.
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    Megasuperfan
    Megasuperfan, 03.05.2017 13:03
    +2
    Младший Кличко никогда не умел доводить бой до конца в отлиции от брата. Когда Виталя на ринг выходит все спокойны, только Володя вся страна пьет валидол. В нем никогда уверенности небыло. Вот и на этот раз он сильно долго думал бить или не бить и проебал позорно. Нет чтобы уйти нормально, так теперь пусть сидит с 10 миллионами и рассказывает, что он непонял как это произошло.
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