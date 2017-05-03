«Бій з Джошуа згадуватимуть так довго, як поєдинок Віталія з Льюїсом»

Рішення продовжувати кар’єру чи ні – прийматиме лише Володимир Кличко.

«Чи потрібен Кличку матч-реванш із Ентоні Джошуа? Поєдинок із Джошуа був дуже видовищним і його будуть згадувати дуже довго. Це історичний бій для суперхевівейту, його будуть згадувати так, як бій Кличко-Льюїс. Ця поразка дала Кличку набагато більше, ніж перемоги над такими боксерами як Лієпая чи Мормек. По гонорару, який Володимир Кличко отримав за бій, думаю, також можна порівнювати. Думаю, це гідна крапка в кар’єрі і можна звершувати. Але ясна річ -лише Володимир прийматиме рішення. Щось йому радити, думаю, немає сенсу. Так, Володимир був у нокдаунах, але він не був у жорсткому нокауті. Він гарно рухався, наносив багато ударів. Можливо, десь не вистачило зосередженості, реакції. Мені здалося, що Володимир був у прекрасній формі. Головне, що він продемонстрував характер Це – головний висновок після бою», - сказав Лазуткін на веб-конференції Sport.ua.