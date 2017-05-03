Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

«Бій з Джошуа згадуватимуть так довго, як поєдинок Віталія з Льюїсом»

Відомий коментатор Дмитро Лазуткін поділився враженнями після поєдинку Джошуа – Кличко

  • 03.05.2017 13:10
  • 348 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Дмитрий Лазуткин
© Sport.ua. Дмитрий Лазуткин

Рішення продовжувати кар’єру чи ні – прийматиме лише Володимир Кличко.

«Чи потрібен Кличку матч-реванш із Ентоні Джошуа? Поєдинок із Джошуа був дуже видовищним і його будуть згадувати дуже довго. Це історичний бій для суперхевівейту, його будуть згадувати так, як бій Кличко-Льюїс. Ця поразка дала Кличку набагато більше, ніж перемоги над такими боксерами як Лієпая чи Мормек. По гонорару, який Володимир Кличко отримав за бій, думаю, також можна порівнювати. Думаю, це гідна крапка в кар’єрі і можна звершувати. Але ясна річ -лише Володимир прийматиме рішення. Щось йому радити, думаю, немає сенсу. Так, Володимир був у нокдаунах, але він не був у жорсткому нокауті. Він гарно рухався, наносив багато ударів. Можливо, десь не вистачило зосередженості, реакції. Мені здалося, що Володимир був у прекрасній формі. Головне, що він продемонстрував характер Це – головний висновок після бою», - сказав Лазуткін на веб-конференції Sport.ua. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.