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Владимир КЛИЧКО: «Я еще вернусь»

Покидая Лондон, украинский боксер намекнул, что не собирается завершать карьеру

  • 03.05.2017 13:57
  • 2331 просмотров
  • 8 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

В ночь с субботы на воскресенье Владимир Кличко на лондонском стадионе «Уэмбли» уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа. Это поражение стало вторым подряд для 41-летнего украинца. Полтора года назад Кличко уступил по очкам Тайсону Фьюри.

Покидая столицу Великобритании, Владимир Кличко написал в твиттере, что планирует вернуться.

 

 

«Покидаю Лондон с чувством того, что в субботу ночью выиграли все: спорт, фанаты и даже я. Всем привет. Я еще вернусь», — написал Кличко.

Напомним, в контракте украинца на бой с Джошуа был прописан пункт о реванше. 

Источник — Twitter

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.05.2017 14:02
    +5
    Дай Боже, щоб переможно!!! Королівський дивізіон обіцяє бути цікавим: молода новоспечена зірка + циган-наркоман + підстаркувата легенда! Чекаємо видовищних поєдинків!
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    meinetwegen
      meinetwegen, 03.05.2017 14:10
    0
    Твіт починається словами "Leaving London..." , а закінчується "I'll be back". Back to London = я ще повернуся (до Лондона).

    Не вигадуйте нічого!
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 03.05.2017 14:22
    0
    Почему не добил смуглянку? Теперь уже поезд ушел и настало время других чемпионов.
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 03.05.2017 14:25
    +7
    табличка на стіні...переставте місцями 1 і 2 букву в другому слові...красномовно...
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    meinetwegen
      meinetwegen, 03.05.2017 14:30
    +2
    zarhsinskiy, 03.05.2017 14:25
    табличка на стіні...переставте місцями 1 і 2 букву в другому слові...красномовно...

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    meinetwegen
      meinetwegen, 03.05.2017 14:30
    0
    zarhsinskiy, 03.05.2017 14:25
    табличка на стіні...переставте місцями 1 і 2 букву в другому слові...красномовно...

    Лайк
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    hgfd45
    online
    hgfd45, 03.05.2017 14:38
    -2
    Кличко-Джошуа-Уайлдер, )))) Романов. https://m.youtube.com/watch?v=tOqhhylGWh8 Дорогу молодым
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    hgfd45
    online
    hgfd45, 03.05.2017 14:52
    -1
    Зачем пытаться выжить сок из уже выжитого лимона. На земле много талантливых молодых людей, которые должны иметь свой шанс на реализацию, а не годами ожидать боев, потом реваншей тех, кто уже два раза был бит при чем последний раз был в нокауте. Человек имеет свои миллионы, человек Великий Боксёр, человек на всегда останется в истории бокса, но нужно давать дорогу молодым. Мое мнение, может кто то не согласится
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