Владимир КЛИЧКО: «Я еще вернусь»

В ночь с субботы на воскресенье Владимир Кличко на лондонском стадионе «Уэмбли» уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа. Это поражение стало вторым подряд для 41-летнего украинца. Полтора года назад Кличко уступил по очкам Тайсону Фьюри.
Покидая столицу Великобритании, Владимир Кличко написал в твиттере, что планирует вернуться.
Leaving LND with a feeling everyone's win Sat night the sport, the fans and even I on respect. Cheers & I'll be back! pic.twitter.com/BgO04Csrrw— Klitschko (@Klitschko) 2 мая 2017 г.
«Покидаю Лондон с чувством того, что в субботу ночью выиграли все: спорт, фанаты и даже я. Всем привет. Я еще вернусь», — написал Кличко.
Напомним, в контракте украинца на бой с Джошуа был прописан пункт о реванше.
Источник — Twitter
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