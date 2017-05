Владимир КЛИЧКО: «Я еще вернусь»

В ночь с субботы на воскресенье Владимир Кличко на лондонском стадионе «Уэмбли» уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа. Это поражение стало вторым подряд для 41-летнего украинца. Полтора года назад Кличко уступил по очкам Тайсону Фьюри.

Покидая столицу Великобритании, Владимир Кличко написал в твиттере, что планирует вернуться.

Leaving LND with a feeling everyone's win Sat night the sport, the fans and even I on respect. Cheers & I'll be back! pic.twitter.com/BgO04Csrrw