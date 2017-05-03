Реванш Кличко – Джошуа может принести организаторам 100 млн фунтов

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что проведение следующего боя его подопечного в Китае более вероятно, чем в США.

По словам Хирна, он рассматривает возможность организации боев Джошуа за пределами Великобритании, с целью увеличить гонорары боксера. «Трудно стать миллиардером, зарабатывая 10 миллионов фунтов или 15 миллионов фунтов стерлингов за бой, - цитирует комментарий Хирна относительно гонорара Джошуа за бой с Кличко и его заявления о желании стать миллиардером The Sun. - Но если он будет боксировать в США, а мы его бои будут хорошо продаваться на платной основе как в Америке, так и в США, вы можете начать говорить о 30-ти, 40-ка и даже 50-ти миллионах фунтов за бой. А у Джошуа есть в запасе 20 боев».



Хирн сообщил о том, что переговоры с представителями Китая по поводу организации следующего боя Джошуа уже ведутся. «Китай более вероятен, чем Америка для следующего боя. Уже были какие-то разговоры. Китай – огромный рынок, огромные деньги и большие возможности».