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Реванш Кличко – Джошуа может принести организаторам 100 млн фунтов

Промоутер британского боксера планирует провести следующий бой своего подопечного в Китае

  • 03.05.2017 14:35
  • 608 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что проведение следующего боя его подопечного в Китае более вероятно, чем в США.

По словам Хирна, он рассматривает возможность организации боев Джошуа за пределами Великобритании, с целью увеличить гонорары боксера. «Трудно стать миллиардером, зарабатывая 10 миллионов фунтов или 15 миллионов фунтов стерлингов за бой, - цитирует комментарий Хирна относительно гонорара Джошуа за бой с Кличко и его заявления о желании стать миллиардером The Sun. - Но если он будет боксировать в США, а мы его бои будут хорошо продаваться на платной основе как в Америке, так и в США, вы можете начать говорить о 30-ти, 40-ка и даже 50-ти миллионах фунтов за бой. А у Джошуа есть в запасе 20 боев».
 
Хирн сообщил о том, что переговоры с представителями Китая по поводу организации следующего боя Джошуа уже ведутся. «Китай более вероятен, чем Америка для следующего боя. Уже были какие-то разговоры. Китай – огромный рынок, огромные деньги и большие возможности».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.05.2017 14:45
    +2
    Бой был равным, но Джошуа просто быстрее и моложе, даже если и будет реванш будет жёстко)) опять шансы 50 на 50 , либо кто первый в нокдаун упадёт)
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    Маряна Андрунив
    online
    Маряна Андрунив, 03.05.2017 14:58
    0
    Повністю підтримую, ще залежить від гонорару який запропонують Володимиру!
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