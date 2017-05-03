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Трансляцию боя Кличко – Джошуа на Интере посмотрели 4,5 млн зрителей

Поединок супертяжей стал самым рейтинговым спортивным событием года на украинском телевидении

  • 03.05.2017 15:10
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Трансляция боя Кличко – Джошуа, за которой зрители телеканала «Интер» наблюдали в прямом эфире, стала самым рейтинговым спортивным событием года на украинском телевидении и безоговорочным лидером своего слота по обеим целевым аудиториям.

Доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%.

По результатам дня «Интер» стал лидером среди украинских телеканалов по обеим аудиториям с долей 13,6% / 10,9%.

Источник — Klitschko-brothers

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