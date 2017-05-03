Трансляцию боя Кличко – Джошуа на Интере посмотрели 4,5 млн зрителей

Трансляция боя Кличко – Джошуа, за которой зрители телеканала «Интер» наблюдали в прямом эфире, стала самым рейтинговым спортивным событием года на украинском телевидении и безоговорочным лидером своего слота по обеим целевым аудиториям.



Доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%.



По результатам дня «Интер» стал лидером среди украинских телеканалов по обеим аудиториям с долей 13,6% / 10,9%.